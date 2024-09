Líbano confirma 92 mortos, Israel lança um ataque agressivo com intensidade. Em recentes agressões israelenses no Líbano, de acordo com fontes oficiais, pelo menos 92 pessoas perderam a vida. Além disso, mais de 150 pessoas ficaram feridas, de acordo com o Ministério da Saúde. O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, rejeitou