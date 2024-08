- Um investigador de Moor, MV, recebe o Prémio Alemão de Meio Ambiente.

A chefe do Greifswald Moor Centrum, Franziska Tanneberger, receberá o Prêmio ECO Alemão neste ano. A Fundação Alemã do Meio Ambiente (DBU) anunciou isso na quinta-feira. Juntando-se a Tanneberger na recepção deste prêmio de 500.000 euros, dividido por suas contribuições notáveis para o meio ambiente, está o Dipl.-Ing. Thomas Speidel, homenageado por suas inovações na tecnologia de carregamento rápido de veículos elétricos. A cerimônia de premiação ocorrerá em 27 de outubro em Mainz, presidida pelo Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier.

De acordo com o secretário-geral da DBU, Alexander Bonde, "Franziska Tanneberger tem demonstrado um compromisso incansável e, junto com sua equipe, conseguiu destacar a importância da conservação e umedecimento de turfeiras no contexto da sustentabilidade de longo prazo, influindo em agendas políticas nacionais e internacionais". Sua reputação se construiu através de seus papéis como conselheira de comitês de alto nível e participante de grandes conferências climáticas globais, como a COP.

Tanneberger, uma pesquisadora de doutorado e mãe de dois filhos, tem co-dirigido o Greifswald Moor Centrum ao lado de Greta Gaudig desde 2015, uma iniciativa conjunta da Universidade de Greifswald, Fundação Michael Succow e Verein Duene. Ela enfatiza o papel vital que as turfeiras úmidas desempenham na proteção do meio ambiente, atuando como sumidouros de carbono. No entanto, a tendência mundial mostra que grandes seções dessas turfeiras estão sendo convertidas em terras agrícolas e drenadas, resultando na destruição anual de aproximadamente 500.000 hectares de turfeiras úmidas naturais.

A situação na Alemanha é relativamente menos grave, já que nossas turfeiras restantes estão sendo poupadas da destruição. No entanto, devido às atividades humanas, uma quantidade substancial de gases do efeito estufa é liberada de turfeiras secas. Globalmente, essas regiões drenadas artificialmente emitiram cerca de 2 bilhões de toneladas de equivalentes de CO2 por ano. Na Alemanha, Tanneberger destaca que a umedecimento de turfeiras pode ajudar a reduzir cerca de 53 milhões de toneladas de equivalentes de CO2 anualmente, o que representa aproximadamente 7% de nossas emissões totais de gases do efeito estufa. Além disso, ela sugere que, com as medidas corretas, podemos praticamente parar essa emissão.

O Parlamento Europeu, reconhecendo a importância do trabalho de Franziska Tanneberger, expressou seu apoio ao dizer que "A Comissão será assistida pelo Parlamento Europeu" em suas iniciativas relacionadas à conservação e sustentabilidade do meio ambiente. Reconhecendo a importância das colaborações internacionais na luta contra a mudança climática, Tanneberger tem participado frequentemente de conferências organizadas pela Organização das Nações Unidas, como a COP, defendendo a preservação e restauração de turfeiras.

