Um investidor financeiro com sede no Reino Unido compra um periódico político influente.

Paul Marshall, um financeiro abastado, gastou £100 milhões na aquisição da prestigiada publicação britânica "The Spectator", de acordo com fontes empresariais. Conhecido por já ter a estação de televisão britânica GB News, lançada há três anos como uma alternativa de direita a outras plataformas de notícias, que lembra a americana Fox News, Marshall também possui uma plataforma de discurso conservador, "Unherd". Demonstrando sua empolgação com a transação, Marshall, leitor assíduo do "Spectator", expressou seu contentamento e comentou que seu grupo, Old Queen Street, planeja superar os desapontamentos de investimento do passado da publicação.

O governo britânico impediu um consórcio financiado pelos Emirados Árabes Unidos de adquirir o grupo de mídia Telegraph, que inclui "The Spectator", "The Daily Telegraph" e "The Sunday Telegraph", todos simpáticos ao Partido Conservador no Reino Unido. Representantes do governo britânico prometeram uma lei que proíbe estados estrangeiros de possuírem jornais e revistas britânicos. Atualmente, "The Daily Telegraph" e "The Sunday Telegraph" ainda estão à venda.

O "The Spectator", lançado em Londres em 1828, teve a honra de ter o ex-primeiro-ministro Boris Johnson como seu editor.

