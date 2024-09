Um indivíduo foi esfaqueado em Rotterdam.

Em Rotterdam, um homem iniciou uma onda de violência, esfaqueando estranhos aleatoriamente, resultando na morte de uma pessoa e deixando outra gravemente ferida. O suspeito foi detido pelas autoridades, mas os motivos por trás de suas ações permanecem desconhecidos.

Enquanto o incidente ocorria, um espectador interveio para desarmar e imobilizar o agressor. Testemunhas relataram ter ouvido o suspeito gritar "Allahu Akbar", uma frase frequentemente associada a islamistas militantes. Expressão controversa, com raízes na tradição islâmica, tem sido explorada por grupos extremistas.

O confronto ocorreu perto da Ponte Erasmus, tarde da noite. Um instrutor de fitness local que estava no local afirmou ter dominado o agressor, tirando suas duas facas longas. Ele compartilhou sua história com a rede de televisão holandesa NOS.

O Aia Adota Nova Política de Imigração

Recentemente, o governo em O Aia anunciou mudanças significativas em suas políticas de asilo. O primeiro-ministro Dick Schoof expressou preocupação com o aumento do número de migrantes entrando no país, rotulando-o como uma "crise de asilo". Em resposta, sua administração planeja introduzir "medidas de emergência" para fortalecer o controle das fronteiras e tornar os procedimentos de asilo mais rigorosos. Eles também pretendem revisar as regras que regem a reunificação familiar para requerentes de asilo.

O governo holandês expressou a intenção de ignorar algumas regulamentações da UE sobre asilo no futuro. No entanto, as leis da UE sobre migração ainda estão em vigor e não foram implementadas mudanças imediatas, como declarou um porta-voz da Comissão da UE em Bruxelas.

Países como Dinamarca e Hungria já aplicam políticas de asilo e imigração mais restritivas. A Holanda planeja se juntar a esse grupo, se desvinculando das regulamentações coletivas estabelecidas pela UE.

Depois de compartilhar sua história com a NOS, o instrutor de fitness voltou para sua casa na Holanda. Apesar da situação tensa de imigração em O Aia, o povo holandês continuou a manter sua reputação de ser receptivo e tolerante.

