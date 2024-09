Um indivíduo do Alasca foi acusado de fazer inúmeras ameaças explícitas e agressivas contra estimados juízes do Supremo Tribunal.

Alguns dos comunicados, segundo os registros judiciais, incorporaram o termo pejorativo racial "N-word" em ameaças para supostamente enforcar um juiz, identificado nos documentos como "Juiz do Supremo Tribunal 1". A esposa deste juiz, rotulada como "esposa insurrecional" nas ameaças, também foi alvo. Outros comunicados discutiram o tiroteio de outro juiz, identificado como "Juiz do Supremo Tribunal 2", e o assassinato de sua esposa. Além disso, uma mensagem supostamente ameaçou seis juízes no total, sugerindo que eles deveriam viver com medo de suas vidas todos os dias e evitar sair de casa.

Foi apresentada uma acusação de 22 pontos contra o homem, Panos Anastasiou, de 76 anos, na terça-feira, acusando-o de ameaçar um juiz federal e comunicar ameaças através de linhas Interestaduais.

"NECESITAMOS ASSASSINATOS EM MASSA. Se você estiver corrupto, você estará corrupto", disse uma das mensagens, parte de mais de 465 supostamente enviadas por Anastasiou ao Supremo Tribunal.

Anastasiou se declarou inocente durante uma audiência no tribunal federal do Alasca na quarta-feira. Seu advogado, um defensor público, recusou-se a comentar com a CNN.

As mensagens ameaçadoras começaram em março de 2023, de acordo com os documentos legais, e continuaram até meados de julho. As menções à esposa do Juiz 1 e os termos pejorativos raciais nessas mensagens parecem se referir ao Juiz Clarence Thomas. As mensagens direcionadas a um juiz identificado como "Juiz 2" foram enviadas logo após um artigo do New York Times relatar uma bandeira americana invertida hasteada fora da casa do Juiz Samuel Alito no início de janeiro de 2021, com referências à esposa desse juiz também.

"I would've had NO second thoughts about approaching [Supreme Court Justice 2] and not asking him to remove it but to put a BULLET in this SOB's head", dizia uma das supostas mensagens, enviada em 16 de maio.

Um porta-voz do Supremo Tribunal não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

"Afirmamos que o suspeito fez ameaças contínuas, vis e repetidas para matar e torturar juízes do Supremo Tribunal e seus familiares para vingar decisões com as quais não concordava", disse o Procurador-Geral Merrick Garland em um comunicado. "Nosso sistema jurídico depende de juízes serem capazes de tomar decisões com base na lei, não no medo. Nossa democracia depende de que os oficiais públicos possam fazer seus trabalhos sem medo pela sua vida ou pela segurança de suas famílias."

O Magistrado Juiz Kyle Reardon ordenou que Anastasiou permanecesse em custódia antes de uma audiência de detenção marcada para a tarde de quinta-feira.

Como parte da investigação federal nas ameaças, agentes do FBI entraram em contato com Anastasiou em relação às comunicações, de acordo com os registros judiciais.

"Após esse contato, o suspeito enviou uma mensagem ao Supremo Tribunal se referindo à entrevista do FBI e 'desafiando' os juízes a visitarem pessoalmente sua casa", diz o documento do tribunal pedindo uma audiência para a detenção pré-julgamento de Anastasiou.

"As ameaças do suspeito são intensas e repetidas", continuou o documento. "Seu linguagem odiosa, racista e repugnante é destinada a intimidar altos funcionários governamentais para que não desempenhem suas funções. Ele ameaça seus familiares também e continuou e aumentou seu comportamento mesmo depois de ter sido visitado pelo FBI."

John Fritze, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

