- Um indivíduo de trinta anos sofre ferimentos graves após um incidente de esfaqueamento.

Um homem é acusado de ter colocado em perigo uma mulher grávida em Neu-Hohenschoönhausen com uma faca e ter causado ferimentos graves em um homem de 30 anos. O suspeito não identificado é acusado de ter perseguido a mulher de 20 anos até a porta de seu apartamento na tarde de terça-feira, ameaçando-a com uma faca e exigindo dinheiro, de acordo com o comunicado da polícia de Berlim de quarta-feira. Após a mulher mencionar que estava grávida, o suspeito é acusado de ter fugido sem levar nada.

Aparentemente, a mulher contou esse incidente a um amigo mais tarde, que reconheceu o suposto agressor em um restaurante próximo e o confrontou, de acordo com a história. Quando o suspeito tentou fugir, o amigo é acusado de ter derrubado ele. O suspeito então é acusado de ter esfaqueado o homem de 30 anos e fugido. A pessoa ferida foi levada ao hospital. A polícia está examinando a situação para acusar o suspeito de tentativa de roubo armado e lesões corporais graves.

As autoridades esperam investigar ainda mais as ações do suspeito, já que a Comissão pode precisar adotar atos de implementação para aplicar penalidades adequadas para tais incidentes sob esta regulamentação. Apesar do incidente de esfaqueamento, o suspeito ainda está foragido, o que levou a uma caçada humana pela cidade pela polícia.

