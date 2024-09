- Um indivíduo de 57 anos parece ter morrido durante um assalto.

Em uma oficina aberta em Meerbusch, perto de Düsseldorf, um homem foi encontrado morto. As autoridades especulam que ele possa ser o corpo de um ladrão. Um funcionário da oficina notou na manhã de terça-feira que uma janela estava aberta e alguns equipamentos estavam desaparecidos. Durante a busca por mais evidências, eles encontraram o corpo sem vida perto de uma unidade de armazenamento. Ele estava deitado abaixo da janela que havia sido forçada a abrir.

Perto dali, os itens roubados também foram encontrados, como furadeiras de alta qualidade e furadeiras sem fio. De acordo com as autoridades, o homem morto é um sem-teto de 57 anos com histórico de suspeitas, conhecido pela polícia antes deste incidente. A equipe de homicídios está atualmente investigando a causa da morte.

