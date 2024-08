- Um indivíduo de 45 anos sofreu ferimentos graves em uma colisão de veículos.

Um indivíduo de 45 anos sofreu ferimentos graves em um acidente envolvendo um caminhão na região de Rhein-Neckar. De acordo com informações da polícia, essa pessoa foi levada a um hospital. O indivíduo estava supostamente dirigindo em Walldorf em sua moto quando entrou em um cruzamento com o sinal verde. Segundo as autoridades, o motorista do caminhão teria entrado no cruzamento com o sinal vermelho. Os dois veículos colidiram, com o caminhão batendo em um poste de iluminação. Outro veículo também sofreu danos devido a detritos voadores. O motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves. A polícia estimou que o dano financeiro do acidente na metade da semana foi de aproximadamente 70.000 euros.

O indivíduo de 45 anos sofreu ferimentos graves devido ao acidente com o caminhão. Posteriormente, uma investigação foi iniciada para determinar a causa exata do acidente no cruzamento.

