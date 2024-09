- Um indivíduo de 35 anos está detido por um suposto homicídio de um proprietário de hotel.

Um indivíduo de 35 anos encontra-se atualmente detido, acusado de esfaquear até à morte o administrador de um centro de refugiados localizado perto da estação de comboios de Sarstedt. As autoridades e a procuradoria pública de Hildesheim emitiram um mandado de prisão contra ele, acusando-o de homicídio. O suspeito, que é do Iraque, não tem falado sobre as acusações. Ele residia no hotel que servia como abrigo temporário para refugiados.

De acordo com relatórios da mídia, o administrador do hotel de 61 anos era de Wennigsen, na região de Hannover, e também tinha um histórico de migração.

As investigações preliminares sugerem que uma discussão entre os dois homens conhecidos surgiu na manhã de segunda-feira, que acabou com o homem de 35 anos sendo acusado de ter sacado uma faca. Uma faca foi encontrada perto do local do crime, embora ainda não tenha sido confirmado se ela foi a arma do crime.

Após uma busca cuidadosa, o homem de 35 anos foi detido na segunda-feira à noite. Em seguida, ele compareceu perante um juiz no dia seguinte, antes de ser transferido para a prisão.

Os motivos por trás do ataque permanecem obscuros. Um porta-voz da procuradoria pública afirmou que não há evidências que apontem para um fundo terrorista ou islâmico.

