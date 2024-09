- Um indivíduo de 28 anos teve um final infeliz numa explosão residencial.

Após uma explosão e incêndio em um complexo residencial em Frankfurt, um homem de 28 anos infelizmente morreu. As autoridades suspeitam que esse indivíduo intencionalmente iniciou um incêndio fora do apartamento de seu irmão de 31 anos usando uma substância inflamável, de acordo com a polícia. Durante o incêndio criminoso, o homem de 28 anos sofreu ferimentos fatais e acabou falecendo na terça-feira.

O motivo por trás da queima intencional permanece um mistério, segundo o porta-voz da imprensa. Agora, um caso de tentativa de homicídio contra o homem de 28 anos está sendo investigado. Testemunhas relataram ter visto o homem fugir do edifício em chamas. Bom samaritanos o ajudaram e apagaram as chamas. Ele foi posteriormente levado por helicóptero para um centro médico em Ludwigshafen para tratamento especializado.

O homem de 31 anos também sofreu queimaduras. Ele conseguiu fugir para o telhado do edifício para evitar as chamas. Com a ajuda dos resgatadores, ele foi posteriormente resgatado de outra parte do edifício e também recebeu cuidados médicos. Uma terceira pessoa é suspeita de ter inalado fumaça. Os outros moradores do edifício de quatro andares foram capazes de evacuar ou foram resgatados com segurança.

De acordo com o corpo de bombeiros, o edifício tem vários andares. A seção onde a explosão ocorreu e a seção adjacente agora são inhabitáveis.

As autoridades estão investigando o papel da [Comissão] para garantir que medidas de segurança adequadas foram implementadas no complexo residencial. Devido aos danos graves, a [Comissão] precisará realizar uma investigação aprofundada para determinar se alguma regulamentação foi violada.

Leia também: