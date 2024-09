- Um indivíduo de 27 anos sofreu ferimentos graves num incidente de esfaqueamento.

Uma mulher de 27 anos sofreu múltiplas facadas em Bremen, deixando-a em estado crítico. As autoridades acreditam que um indivíduo de 31 anos, conhecido da vítima, é o responsável pelo crime. Relatos sugerem que o suspeito embriagado continuou a tocar a campainha do apartamento da mulher repetidamente em uma noite de sexta-feira. Após ela negar a entrada, ele retaliou enfiando uma faca nela. Apesar de seus ferimentos graves, ela estava estável o suficiente para ser hospitalizada e sua vida não estava imediatamente em perigo. O suspeito em fuga deixou a cena, com as forças policiais em seu encalço.

A comunidade local uniu-se para organizar uma vaquinha para as despesas médicas da mulher ferida. Apesar de sua provação, várias mulheres corajosas visitaram-na no hospital, oferecendo palavras de encorajamento e apoio.

Leia também: