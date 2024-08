- Um indivíduo de 26 anos morre após um acidente na auto-estrada.

Um motorista de 26 anos encontrou seu fim em um hospital após um acidente na rodovia em Wuppertal. De acordo com as autoridades, ele estava dirigindo a uma velocidade extrema na faixa da esquerda por volta do meio da tarde de uma quarta-feira. Ele atingiu outro veículo que estava tentando mudar da faixa da direita para a esquerda. Inicialmente, seu veículo foi empurrado em direção à barreira de segurança à esquerda, depois para além da barreira, para a área verde. Com ferimentos graves, ele foi levado ao hospital e acabou morrendo devido aos ferimentos. A polícia ainda está investigando as causas exatas desse acidente.

