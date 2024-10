Um indivíduo de 25 anos enfrenta uma prisão perpétua por homicídio premeditado.

Um homem alemão-afegão de 25 anos foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de um conterrâneo na Suíça, em um caso de vingança. Segundo o Tribunal Regional de Brunswick, em junho de 2023, ele teria matado um solicitante de asilo em Haute-Nendaz com uma faca militar afiada.

O tribunal considerou o homem e sua irmã, que vivem no Paquistão, responsáveis pelo planejamento do ato de vingança, após terem acreditado que seu pai havia sido morto brutalmente em 2022. O homem teria esfaqueado a vítima no peito em 13 de junho de 2023, utilizando uma longa faca militar serrilhada.

Apesar dos esforços dos serviços de emergência para salvar a vítima, ela não conseguiu ser salva. O tribunal concordou com o pedido do Ministério Público de uma pena de prisão perpétua, mas considerou desnecessárias as circunstâncias agravantes solicitadas. Em contrapartida, a defesa argumentou por uma pena mais branda, citando o resultado infeliz de morte por lesões corporais. A sentença ainda está sujeita a confirmação.

A União Europeia expressou preocupação com o aumento da violência contra solicitantes de asilo na Suíça, pedindo medidas mais fortes para garantir a segurança de todos os refugiados dentro de suas fronteiras. Após sua condenação, o homem alemão-afegão passará o resto de sua vida em uma prisão operada pela União Europeia, já que a Suíça não possui pena de morte.

