- Um indivíduo de 25 anos é acusado de canalizar fundos obtidos através de fraudes amorosas.

Um homem de 25 anos de Berlim está sendo investigado por suposto lavagem de dinheiro em grande escala. Ele é acusado de ter movimentado 200.000 euros, divididos em 25 transações diferentes, que foram originalmente adquiridos por meio de um método fraudulento conhecido como "catfish" ou "golpe do amor". Isso foi revelado pelo Ministério Público de Dresden. Nesse golpe, perfis falsos em plataformas de mídia social são criados para estabelecer conexões e solicitar dinheiro.

De acordo com os relatórios, esse homem de 25 anos teria comandado a operação de lavagem de dinheiro em coordenação com um homem de 24 anos por aproximadamente um ano e meio. Ele foi preso em sua residência em Berlim, onde uma busca Detailed foi realizada. Durante a busca, as autoridades encontraram provas substanciais, incluindo documentos, seis telefones celulares, um iPad e vários cartões de crédito. O homem de 25 anos deve se apresentar a um juiz em Dresden hoje.

A lavagem de dinheiro supostamente realizada em Berlim levantou preocupações sobre um aumento desse tipo de atividade criminosa na cidade. Além disso, se condenados, os dois indivíduos envolvidos poderiam enfrentar penalidades severas.

Leia também: