Em um acidente de carro ocorrido na região central de Hesse, um senhor de 56 anos infelizmente faleceu. Após a colisão de dois veículos na rodovia federal 277 entre Edingen e Sinn (distrito de Lahn-Dill), o motorista foi inicialmente levado a um hospital por um helicóptero de resgate. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos, como informado pelas autoridades da região central de Hesse.

A causa exata desse acidente ainda não estava clara inicialmente. De acordo com as investigações preliminares, uma mulher de 57 anos perdeu o controle de seu veículo no final de uma curva à direita e invadiu a pista contrária. Foi quando os dois carros colidiram, fazendo com que o veículo do homem virasse e acabasse de cabeça para baixo, como indicado.

O motorista do terceiro veículo também ficou envolvido no acidente e foi levado a um hospital com ferimentos graves. Felizmente, o motorista do terceiro veículo saiu ileso, de acordo com a polícia.

"O escritório do promotor público designou um especialista em reconstrução de acidentes de carro para reproduzir a sequência de eventos", foi informado. A rodovia federal teve que ser fechada temporariamente no horário do meio-dia. As autoridades estimaram o dano total dos três veículos em 15.000 euros.

A polícia chegou ao local para investigar a causa do acidente. A mulher de 57 anos responsável pelo acidente foi interrogada pela polícia.

