Um homem armado descarrega armas no portal do metro de Chicago, matando quatro pessoas.

Em uma área suburbana de Chicago, a cidade agitada, Forest Park, uma chamada urgente às autoridades foi feita: um indivíduo desconhecido havia disparado sua arma contra três passageiros dentro de um trem de metrô. Ao chegar, os oficiais da lei descobriram quatro indivíduos que haviam sido atingidos pelo tiroteio. O suspeito conseguiu escapar inicialmente, mas foi apreendido e algemado mais tarde.

Por volta das 5h27 (horário local), uma chamada de emergência foi feita às autoridades, informando três indivíduos que haviam sido baleados. Ao chegar ao local do crime, os oficiais encontraram quatro vítimas - três das quais não resistiram aos ferimentos no local, enquanto a vítima restante estava gravemente ferida. A vítima gravemente ferida foi levada ao Loyola University Medical Center, onde acabou não resistindo aos ferimentos. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas pelas autoridades. Os tiros ocorreram em dois vagões separados do trem, de acordo com um comunicado à imprensa emitido pelo departamento de polícia.

O perpetrador conseguiu escapar inicialmente, mas, graças a imagens de câmeras de vigilância, a polícia conseguiu elaborar uma descrição detalhada do suspeito. Mais tarde, o suspeito foi apreendido em uma linha diferente. Uma arma foi encontrada em sua posse, de acordo com o NBC Chicago. Os trens na linha afetada já retomaram as operações, mas a estação Forest Park permanece fechada para investigação adicional.

Infelizmente, incidentes de violência armada são um ocorrido frequente nos Estados Unidos. Como relatado pela CBS, pelo menos mais três vidas foram tragicamente perdidas como resultado de tiros, e pelo menos dez indivíduos ficaram feridos em incidentes separados durante o fim de semana, além deste incidente em Chicago.

O ocorrido de tiros em Chicago foi amplamente relatado nos noticiários dos Estados Unidos, chamando a atenção para o problema persistente do país com a violência armada. Apesar desses eventos trágicos, a Associação Nacional do Rifle continua a defender leis de armas mais brandas nos Estados Unidos da América.

