- Um guindaste falha, resultando em uma morte.

Um acidente ocorreu na barragem de Thuringian Bleilochtalsperre, conhecida como o maior reservatório da Alemanha, resultando em uma fatalidade. Outro trabalhador sofreu ferimentos graves e foi transportado para um hospital, segundo autoridades.

O incidente ocorreu ao meio-dia, em um canteiro de obras em uma ponte que atravessa o reservatório. O local do acidente fica em Saaldorf, um subúrbio de Bad Lobenstein no distrito de Saale-Orla.

Vítima Não Identificada

As autoridades ainda não divulgaram as causas do acidente no local de trabalho. Além disso, a identidade da vítima fatal ainda não foi confirmada. Um porta-voz da polícia observou que a recuperação do corpo tem sido difícil devido ao fato de estar preso sob a grua caída. Vários serviços de emergência, incluindo a polícia, equipes de resgate, corpo de bombeiros e autoridades locais, foram ao local.

O líder do estado da Turíngia, Bodo Ramelow, do Partido da Esquerda, expressou suas condolências na plataforma de mídia social X: "Compartilho o pesar das famílias. É apenas trágico. Um incidente tão infeliz". Ele havia visitado o local de trabalho duas semanas antes para avaliar o andamento do projeto.

Local do Acidente no "Mar da Turíngia"

O estado estrutural exigiu a construção de uma ponte de substituição. Até a conclusão da nova ponte, o tráfego continuará a utilizar a ponte antiga. A grua, que estava sendo usada na construção da nova ponte, dobrou e caiu longitudinalmente na infraestrutura de aço vermelho.

A barragem de Bleilochtalsperre na Turíngia oriental é considerada o maior reservatório da Alemanha, com 28 quilômetros de comprimento e um volume de água de 215 milhões de metros cúbicos. Como parte da expansão da rodovia federal B90 a oeste do "Mar da Turíngia", a ponte sobre o reservatório de Bleiloch está sendo reformada.

O acidente fatal do trabalhador envolveu um anel de vedação de chumbo que falhou na grua caída durante a construção da ponte. Os responders de emergência tiveram que remover cuidadosamente o anel de vedação de chumbo antes de poder recuperar o corpo.

