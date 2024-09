- Um guindaste desabou em um canteiro de obras numa ponte, resultando em uma morte e dois feridos.

Um incidente envolvendo uma grua de construção na barragem de Bleilochtalsperre na Turíngia resultou em uma fatalidade. Outro trabalhador sofreu ferimentos graves e foi levado para o hospital, de acordo com a polícia. Inicialmente, havia relatos de um terceiro trabalhador com ferimentos leves. O porta-voz da polícia mencionou que recuperar o corpo preso debaixo da grua virada tem sido desafiador.

O incidente ocorreu por volta do meio-dia no local da grua, localizado em uma ponte que cruza a barragem de Bleilochtalsperre em Saaldorf (distrito de Saale-Orla). A construção desta ponte está em andamento e o acidente transformou a área em um caos de escombros.

As autoridades ainda não divulgaram as causas do acidente de trabalho ou a identidade da vítima fatal. Vários serviços de emergência, incluindo a polícia, os serviços de resgate, o corpo de bombeiros e as autoridades locais, estão presentes no local.

Bleilochtalsperre: maior corpo d'água da Alemanha

A barragem de Bleilochtalsperre na Turíngia oriental é reconhecida como a maior reserva de água da Alemanha, com 28 quilômetros de comprimento e contendo 215 milhões de metros cúbicos de água. Como parte da expansão da rodovia federal 90 a oeste do "Mar da Turíngia", uma nova ponte sobre a represa de Bleiloch também está sendo construída.

Devido ao estado precário da ponte existente, ela está sendo substituída. Até que a nova ponte esteja concluída, o tráfego continuará passando pela ponte antiga.

A grua que desabou no local da construção tinha uma seção transversal circular, o que tornou os esforços de resgate mais complexos. A nova ponte em construção, destinada a substituir a antiga devido ao seu mau estado, também tem uma grua de seção transversal circular operando sobre a barragem de Bleilochtalsperre, a maior reserva de água da Alemanha.

Leia também: