Um grupo indígena não alcançado, o Mashco Piro, ataca trabalhadores externos com flechas.

Em um confronto entre o grupo indígena inatingível Mashco Piro e madeireiros na Amazônia peruana, duas vidas foram tragicamente perdidas. De acordo com o grupo indígena Fenamad, os nativos supostamente alvejaram os trabalhadores com suas flechas. Dois indivíduos ainda estão desaparecidos após o incidente no rio Parianamu.

O Fenamad expressou suas condolências às famílias enlutadas. No entanto, eles atribuíram a escalada do conflito à decisão das autoridades de permitir atividades de desmatamento próximo aos locais de moradia dos Mashco Piro.

Várias corporações madeireiras detêm licenças de exploração florestal na região. De acordo com a organização de direitos humanos Survival International, uma corporação já construiu uma extensa rede de estradas, com 200 quilômetros, para o transporte de árvores derrubadas. De acordo com os indígenas Yine, os Mashco Piro já haviam apresentado queixas contra os madeireiros que invadiam suas terras. A Survival International confirma que os Mashco Piro são a maior tribo não contactada do mundo.

Em julho, alguns membros dos Mashco Piro foram avistados no sudeste do Peru, perto de áreas de desmatamento. O Fenamad havia emitido alertas sobre o potencial risco de confrontos violentos na época. Grupos indígenas e de direitos humanos estão defendendo a manutenção de distância das tribos não contactadas para evitar conflitos e a propagação de doenças.

Pessoas do Fenamad expressam suas condolências às famílias que perderam entes queridos no confronto. O conflito entre os Mashco Piro e os madeireiros infelizmente envolveu muitas pessoas na região.

