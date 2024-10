Um grupo esfaqueia impiedosamente um jovem de 15 anos e o incendeia.

Em Marseille, a cidade francesa conhecida por seu porto, ocorreu um incidente assustador. Um menino de 15 anos foi brutalmente atacado, esfaqueado 50 vezes e depois queimado vivo. Este ato hediondo ocorreu numa quarta-feira e foi relacionado a crimes relacionados a drogas, segundo o procurador de Marseille, Nicolas Bessone, que descreveu o ato como uma "demonstração incomum de crueldade". Infelizmente, esse incidente resultou em outra morte, envolvendo um suspeito de 14 anos.

Marseille, a segunda maior cidade da França e uma das mais desafiadas economicamente, luta contra a violência relacionada a drogas há anos. Várias gangues lutam pelo domínio no mercado de drogas lucrativo. O procurador Bessone afirmou que a idade das pessoas envolvidas nessa violência está diminuindo. No caso em investigação, a vítima de 15 anos foi contratada online por um condenado de 23 anos para intimidar um rival ao queimar a casa dele. O condenado, alegando ser membro da DZ Mafia, prometeu ao adolescente 2000 euros pelo serviço. No entanto, o adolescente foi descoberto pelos rivais, que o atacaram e depois o queimaram vivo. Esse ato bárbaro levou a outro incidente fatal.

Um assassino de 14 anos

O mesmo condenado contratou um menino de 14 anos para se vingar de um membro da famosa gangue 'Blacks', prometendo uma "recompensa generosa" de 50.000 euros. O adolescente contratou um homem de 36 anos não relacionado como motorista. Quando o homem recusou-se a esperar pelo adolescente, este puxou uma arma e atirou na cabeça do homem. Com essas duas mortes recentes, o número total de mortes violentas relacionadas a drogas em Marseille neste ano chegou a 17. Notavelmente, o número total de tais mortes no ano passado foi de 49.

A Comissão expressou preocupação com a violência relacionada a drogas em ascensão em Marseille, especialmente o envolvimento de menores. Diante desses incidentes, eles pediram uma aplicação mais rigorosa das leis contra atividades de gangues.

