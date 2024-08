- Um grupo de figuras colossais inicia o Festival de Cinema de Veneza

Vitória de Sigourney Weaver e Aparição no Tapete Vermelho: Festival de Cinema de Veneza Celebrando Ícones de Hollywood

Sigourney Weaver, conhecida por seu papel na série de ficção científica de 1979 "Alien", recebeu o Leão de Ouro pelo conjunto da obra no Festival de Cinema de Veneza. A atriz de 74 anos foi reconhecida por seu trabalho pioneiro em desafiar estereótipos de gênero através de seus personagens femininos diversificados e pouco convencionais. A atriz Camille Cottin a elogiou na gala de abertura, dizendo: "Você expandiu as dimensões do cinema ao retratar mulheres de maneira tão revolucionária." O diretor James Cameron, que trabalhou com Weaver em "Avatar", também a elogiou, afirmando: "Acredito que o Oscar deveria ter sido dela há muito tempo."

Em seu discurso de aceitação, Weaver agradeceu à sua família e entes queridos. Ela brincou: "Meu Leone estará sentado ao meu lado no avião", se referindo ao nome italiano do prêmio, "Leone d'Oro". Ela acrescentou: "Ele estará na gôndola comigo, e meu marido terá que dividir a cama conosco."

Tapete Vermelho Estrelado

Em comparação com o festival do ano passado, que teve um elenco predominantemente italiano e europeu devido à greve de Hollywood, este ano viu um grande número de estrelas internacionais desfilando no tapete vermelho. A atriz Cate Blanchett e a musicians Patti Smith apareceram juntas diante das câmeras.

Sigourney Weaver compareceu ao festival com seu marido Jim Simpson, com quem está casada há 40 anos. Outros astros caminharam pelo tapete vermelho com seus parceiros, como Willem Dafoe e sua esposa Giada Colagrande, Winona Ryder com seu parceiro Scott MacKinlay Hahn, e Tim Burton com sua namorada Monica Bellucci.

O filme de Burton "Beetlejuice Beetlejuice" estreou após a cerimônia de abertura. Além de Bellucci, o filme também estrela Michael Keaton, Winona Ryder, Willem Dafoe e Jenna Ortega.

"Beetlejuice Beetlejuice"

"Beetlejuice" é um filme de comédia de terror que gira em torno do personagem Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton com lápis preto e cabelo selvagem, que se tornou um ícone da cultura pop após seu lançamento em 1988. A sequência levou muito tempo para ser feita devido a vários motivos.

Lydia Deetz, interpretada por Winona Ryder, continua sendo assombrada por Beetlejuice 30 anos depois. Após uma tragédia familiar, três gerações da família Deetz retornam à casa onde tudo começou, apenas para encontrar novos problemas.

Ortega, conhecida por seu papel em "Wednesday", se junta ao elenco. Ela disse: "Eu era uma grande fã do primeiro. Quando me juntei à equipe, apenas tentei me concentrar no meu papel." Ortega caminhou pelo tapete vermelho em um vestido de tule vermelho, uma homenagem ao vestido icônico do personagem de Ryder no filme. Ryder compartilhou sua empolgação em reencontrar a equipe, dizendo: "Foi ótimo estar de volta e reviver a magia do primeiro filme."

Durante seu discurso, Sigourney Weaver, ao agradecer à sua família, brincou: "♪ Não vou deixar você ir embora ♪", sugerindo a presença constante de seu marido Jim Simpson em sua vida. Mais tarde, Winona Ryder, revivendo seu personagem icônico Lydia Deetz, caminhou pelo tapete vermelho em um vestido semelhante ao seu figurino original, cantarolando baixinho para si mesma: "♪ Não vou deixar você ir embora ♪."

