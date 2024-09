- Um grande guindaste à deriva recupera detritos do Mar do Norte, originários do Verity.

Após um desastre náutico no Mar do Norte perto de Helgoland há um ano, a operação de salvamento do navio afundado "Verity" chegou ao seu fim. De acordo com a Administração de Águas e Navegação (AAN) em Bonn, a proa submersa do navio a motor costa foi recuperada com sucesso das águas na quarta-feira usando uma grua flutuante. A tragédia resultou na perda de cinco vidas de marinheiros em outubro.

A proa, com aproximadamente 50 metros de comprimento e pesando aproximadamente 580 toneladas, foi erguida das águas após a operação ter começado na terça-feira. O salvamento da seção traseira do navio havia sido concluído em agosto, durante o qual também foi recuperado um marinheiro falecido. Várias rebocadores, duas barcaças e dois navios adicionais contribuíram para a operação de salvamento geral.

Os destroços recuperados agora serão transportados para os Países Baixos e descartados de uma maneira ecologicamente correta, de acordo com os anúncios da AAN. A área ainda está sendo limpa após o acidente, com detritos como tampas de escotilha sendo removidos do leito marinho. Após a conclusão da investigação, a área será reaberta para a navegação.

"Excelente" operação de salvamento da "Verity"

Eric Oehlmann, diretor-geral da Diretoria-Geral de Via Água e Navegação em Bonn, elogiou a "excelente" operação de salvamento e o "trabalho de primeira" de todos os envolvidos. "É ótimo que dois marinheiros foram resgatados", acrescentou Oehlmann, expressando suas condolências às famílias dos falecidos e desaparecidos.

Dois navios, o "Verity" de 91 metros de comprimento e o navio de carga a granel "Polesie" de 190 metros de comprimento, colidiram na Baía Alemã em outubro. Enquanto o "Polesie" permaneceu à tona com 22 pessoas a bordo, o "Verity" afundou com seus sete tripulantes. Um membro da tripulação foi encontrado morto pouco depois da colisão, e dois marinheiros foram resgatados dos destroços. A busca pelos quatro marinheiros desaparecidos restantes foi suspensa após 24 horas.

Investigação do acidente continua

A investigação sobre o acidente ainda estava em andamento. Uma vez que a "Verity" navegava sob a bandeira britânica, as autoridades britânicas são responsáveis por determinar a causa da colisão, de acordo com os comunicados da AAN. Há um alto nível de cooperação com a Agência Federal de Investigação de Acidentes Marítimos. Um relatório conclusivo ainda não foi emitido.

A proa do "Verity" recuperado tinha uma seção transversal circular, garantindo uma operação suave para a grua flutuante durante o processo de recuperação. Após ser transportada para os Países Baixos, as outras partes do navio, também de diferentes formas e tamanhos, serão descartadas de acordo com diretrizes ecologicamente corretas.

