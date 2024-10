Um filme da Rússia mostrando o assassinato de soldados ucranianos capturados

Um drone footage supostamente captura soldados russos executando três soldados ucranianos capturados. As forças ucranianas afirmam ter apreendido um dos supostos perpetradores. No vídeo, o homem discute o atrocidade.

Recentemente, um soldado russo foi apreendido pelas forças ucranianas no leste, que o acusam de participar no assassinato de prisioneiros de guerra ucranianos. Segundo fontes de notícias ucranianas, três soldados ucranianos renderam-se em setembro, durante os conflitos na vila de Niu-Jorkin, na região de Donetsk. Eles foram supostamente mortos por tropas russas. O incidente foi gravado por um drone e os responsáveis são visíveis no vídeo.

O soldado russo agora está sob custódia da 12ª Brigada Separada "Azov" e do 49º Batalhão de Assalto. A 12ª Brigada lançou um vídeo da interrogatório, onde o homem fala. "Durante o nosso ataque, nós capturamos um ponto de fogo. Três soldados ucranianos foram capturados depois disso", admite o homem. "O oficial em comando entrou em contato com o quartel-general e eles instruíram pelo rádio: 'Não temos tempo para lidar com prisioneiros, deixe-os para trás.' Eles ordenaram que eles fossem mortos, o que o grupo executou."

As execuções desses três ucranianos não são um incidente isolado. O homem diz mais tarde: "Eu já ouvi essa ordem várias vezes pelo rádio para não deixar prisioneiros para trás." Mais tarde no interrogatório, ele confirma que tropas russas também foram executadas por seus próprios companheiros se recusarem a participar de ataques em massa contra posições ucranianas. "Se um grupo se recusar a avançar, eles recebem o 'cartão vermelho'. Outro grupo é então enviado, e se mesmo assim eles não avançarem, eles são eliminados imediatamente."

O soldado russo apreendido foi entregue à Procuradoria Geral da Ucrânia. A procuradoria da região de Donetsk agora investiga o caso. De acordo com a "Ukrainska Pravda", eles estão atualmente lidando com 93 casos de execução de prisioneiros de guerra ucranianos. Começando esta semana, a Procuradoria Geral de Kyiv relatou que tropas russas tinham matado 16 prisioneiros de guerra ucranianos perto da cidade sitiada de Pokrovsk, na região de Donetsk.

O soldado capturado confessou ter recebido uma ordem para deixar soldados ucranianos rendidos para trás, o que levou à sua execução. Este incidente faz parte de uma tendência maior, já que o soldado menciona ter ouvido ordens semelhantes várias vezes.

A confissão do soldado capturado implica tropas russas em crimes de guerra, incluindo a execução de prisioneiros de guerra ucranianos, que agora estão sendo investigados pela procuradoria da região de Donetsk.

