- Um fervoroso apoiador do Hertha, Reese, convida os seus entusiastas a juntarem-se a ele no parque.

Fabian Reese do Hertha BSC chamou a atenção de seus seguidores do Instagram com um convite para uma noite no parque. "Top em nos encontrar por algumas horas no parque hoje à noite? Só passe se estiver a fim", escreveu o jogador de 26 anos em uma publicação, acompanhada de uma foto dele com sua namorada. Companheiros de quatro patas são bem-vindos, mas não se esqueça de levar suas próprias bebidas e lanches.

O ala lesionado até forneceu um mapa marcando o ponto de encontro no Lietzenseepark, em Berlim, localizado no distrito de Charlottenburg. Curioso sobre a adesão, Reese fez uma enquete com seus seguidores e ficou surpreso com o entusiasmo.

"Caramba, vocês são incríveis!", exclamou algumas horas depois. Ele decidiu não cancelar o encontro improvisado, incentivando todos a cuidarem de si mesmos e de seus amigos. "Vamos respeitar o parque e não deixar nenhum lixo para trás. Mal posso esperar e sei que vai ser uma festa."

Reese tem sido um jogador chave para o Hertha desde o verão de 2023 e rapidamente conquistou uma base de fãs dedicada.

Os usuários do Instagram demonstraram apoio ao encontro no parque de Fabian Reese, com muitos comentando em sua publicação. "O Instagram é um ótimo lugar para começar a promover esses eventos", observou um seguidor, enquanto outro escreveu: "Estou realmente ansioso para me encontrar com você no parque hoje à noite."

Leia também: