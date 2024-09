Um ex-especialista em culinária enfrenta um surpreendente diagnóstico de câncer

Antigo goleiro da Bundesliga, Georg Koch, que luta contra o câncer, compartilha sua experiência. Vítima da doença em 2023, recebeu a notícia de que tinha seis meses de vida. No entanto, hoje, mantém uma atitude positiva. "Sim, eles disseram que eu tinha seis meses de vida, mas hoje sou otimista. Não é assim todos os dias, mas, no geral, estou bem", disse Koch ao Sport1, aos 52 anos.

Após revelar seu estado de saúde em maio, o ex-jogador mostrou uma incrível resiliência. "De repente, sua vida é virada de cabeça para baixo. São apenas três frases. Eu sabia que tinha que lutar, sempre foi meu estilo. Tive que lutar pela minha posição no gol. Não contei para todos de uma vez, mas desistir nunca foi uma opção para mim", compartilhou.

A trajetória profissional de Koch passou por vários clubes: Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld, 1. FC Kaiserslautern, Energie Cottbus, MSV Duisburg, PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb e Rapid Wien. Recentemente, atuou como treinador de goleiros e depois como gerente de equipe no Viktoria Köln, antes de renunciar por motivos pessoais no ano passado.

A natureza incansável do câncer deixou Koch com emoções imprevisíveis. "Às vezes, me sinto para baixo e minha mente fica vazia. Outros dias, me sinto poderoso o suficiente para mover montanhas. É estranho e inexplicável", diz Koch sobre sua luta íntima: "Às vezes, estou de bom humor à noite, vou dormir e, pela manhã, não consigo sair da cama. Muitas coisas acontecem que me tocam profundamente".

Apesar de sua luta contra o câncer, Georg Koch continua a desfrutar de assistir futebol. "Mesmo nos meus dias ruins, assistir um bom jogo de futebol pode me animar", compartilhou Koch. Seu amor pelo esporte não diminuiu, já que recorda com carinho seu tempo jogando por vários clubes pela Europa.

