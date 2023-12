Um estilo de vida saudável pode significar um menor risco de Covid longa, segundo um estudo

O estudo, publicado segunda-feira no JAMA Internal Medicine, analisou quase 2.000 mulheres que relataram um teste Covid-19 positivo entre abril de 2020 e novembro de 2021. Os participantes foram inscritos no Nurses 'Health Study II, que tem pesquisado mais de 100,000 enfermeiras americanas desde 1989.

Os investigadores analisaram seis factores de estilo de vida modificáveis que definiram como saudáveis: um índice de massa corporal entre 18,5 e 24,7, nunca fumar, consumo moderado de álcool, uma dieta de alta qualidade, sete a nove horas de sono por noite e pelo menos 150 minutos por semana de atividade física moderada a vigorosa.

Os autores descobriram que um estilo de vida saudável antes da infeção estava associado a um menor risco de sintomas de Covid-19 que duraram quatro semanas ou mais. As mulheres que cumpriam cinco ou seis dos critérios para um estilo de vida saudável tinham quase metade do risco de Covid longo do que as mulheres que não cumpriam nenhum dos critérios.

"Essas associações foram impulsionadas principalmente por um peso corporal saudável e sono adequado", escreveram os pesquisadores no estudo.

As mulheres que tinham um estilo de vida mais saudável e tiveram Covid longo tinham um risco cerca de 30% menor de sintomas que interferiam com a vida quotidiana.

Os investigadores especularam que os resultados podem ser parcialmente explicados pela ligação entre estes factores de estilo de vida e a inflamação crónica, a imunidade ou os problemas de coagulação do sangue.

No entanto, observaram também que a generalização do estudo é limitada, uma vez que apenas foram analisadas enfermeiras de meia-idade, predominantemente brancas. Outras limitações incluem o uso de dados auto-relatados e uma falta de compreensão sobre o risco de longa Covid com diferentes cepas do coronavírus.

Receber a newsletter semanal da CNN Health

Inscreva-seaqui para receber The Results Are In with Dr. Sanjay Guptae todas asterças-feiras da equipa da CNN Health.

Estudos anteriores relacionaram os factores de estilo de vida com o risco de infeção grave por Covid-19, hospitalização ou morte, observaram, bem como com a doença e a mortalidade em geral.

"Nas últimas décadas, os cientistas acumularam provas de que um estilo de vida saudável é bom para a saúde em geral. No entanto, nos EUA, por exemplo, 70% da população não tem um peso corporal saudável e 30% não dorme o suficiente. Os resultados deste estudo sugerem que mudanças simples no estilo de vida, como um sono adequado, podem ser benéficas para a prevenção da COVID-19 prolongada", afirmou em comunicado o autor principal do estudo, Siwen Wang, investigador do Departamento de Nutrição da Escola de Saúde Pública Harvard T.H. Chan.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com