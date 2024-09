"Um esgotamento com a situação": O goleiro mundial Alisson critica os administradores do futebol

À noite, a Liga dos Campeões dá início a um novo capítulo: nova estrutura, mais partidas. No entanto, os futebolistas de elite não estão entusiasmados com a mudança. O goleiro de ponta Alisson Becker, do poderio inglês FC Liverpool, tem algumas opiniões francas sobre o assunto.

Como um dos jogadores de elite, Alisson Becker, representando o poderio inglês FC Liverpool, expressou suas preocupações sobre a carga de trabalho cada vez maior no futebol de elite. "Talvez nossas opiniões não sejam valorizadas, mas todos sabem nossos sentimentos em relação a mais partidas: todos estão exaustos", afirmou o goleiro da seleção brasileira antes da estreia do Liverpool na Liga dos Campeões contra os vice-campeões italianos AC Milan na terça-feira (21h/DAZN e atualização de placar ao vivo no ntv.de).

Os profissionais do futebol, segundo o jogador de 31 anos, "não são burros". Antes do início da Liga dos Campeões reformulada com um excesso de partidas, ele disse: "Entendemos que as pessoas querem mais jogos, mas seria justo se todos envolvidos (...) e aqueles responsáveis pelo cronograma conversassem com todos os envolvidos, incluindo os jogadores". Aqueles que estão cansados, ele destacou, "não conseguem manter o nível alto". O melhor goleiro do mundo em 2019 também lamentou: "Agora, não parece que estamos chegando a uma solução, no interesse do futebol e de seus jogadores".

Mesmo logo após o anúncio das mudanças em 2021, quando a ideia de uma Super Liga por 12 clubes europeus de ponta foi arquivada com muito alarde, houve críticas acirradas aos novos planos: "Com todo o alvoroço da Super Liga... podemos também discutir o novo formato da Liga dos Campeões? Mais e mais e mais jogos, eles não pensam mais em nós jogadores?", escreveu Ilkay Guendogan no Twitter já em abril de 2021. "O novo formato da Liga dos Campeões é o mal menor em comparação à Super Liga".

A UEFA acrescenta 64 partidas adicionais às 125 partidas da Liga dos Campeões por temporada. Como resultado, o calendário de planejamento da Bundesliga só mostra semanas inglesas até o Natal, e durante o verão, o Campeonato Mundial de Clubes em versão gigante está programado para estrear nos EUA. Um total de 32 equipes participará, com 63 jogos agendados de 15 de junho a 13 de julho.

