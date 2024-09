- Um dom de uma residência familiar concedido ao pai pela filha.

"Pai, olha só isso!"

"Esse não era apenas qualquer propriedade, mas um lugar que tinha um valor sentimental profundo, já que foi onde meu pai passou a infância dele", ela escreveu em sua rede social. Após a morte do avô, ela disse que os pais queriam colocar a casa à venda para cobrir as despesas médicas da avó. "Fingi que estava ajudando na reforma antes da venda, mas na verdade, eu tinha os olhos voltados para comprar ela para eles", ela admitiu em sua postagem. Três anos depois, ela ainda sentia uma onda de emoção, "depois de guardar esse segredo, surpreender meus pais e depois trabalhar incansavelmente para deixar esse lugar a casa dos sonhos deles. Não acredito que isso está realmente acontecendo. Pai, isso é para você - você é muito sentido e amado mais do que palavras podem expressar."

O vídeo do YouTube acompanhante apresentou um tour das primeiras fases da reforma, mostrando a transformação em abril de 2021, localizada em Claremont, Califórnia. Depois que a casa foi despojada e os desenhos foram feitos, ela contou aos pais sobre a compra durante a segunda visita deles em junho de 2021. "Agora, essa casa que guardava suas memórias de infância é toda sua, pai", ela disse com um sorriso largo. O pai ficou emocionado, exclamando, "Isso é lindo, Jessica, que surpresa!" As emoções fluíram quando ele a abraçou com carinho, com lágrimas nos olhos, "Eu sei que ele ficaria muito orgulhoso de você". Os fãs podem esperar ver mais do processo de reforma em uma parte seguinte, já que ela mencionou no clipe. Algumas fotos antes e depois já destacaram a transformação incrível da casa da família. De acordo com ela, a reforma foi feita para preservar "o espírito e a legado do meu avô em toda a casa", ela explicou aos pais.

Ela lembrou dos dias de infância do pai na "casa dos pais", sentindo uma profunda afeição pelo lugar. Após a reforma bem-sucedida, ela planejava presenteá-la ao pai, dizendo, "Pai, essa é a sua casa dos pais novamente."

