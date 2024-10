Um dia significativo para Heidenheim, TSG e Matarazzo marca o processo de revitalização.

FC Heidenheim - Olimpija Ljubljana 2:1 (1:0)

O adolescente de 18 anos, Paul Wanner, marcou um pênalti rebatido no minuto 83 para garantir uma vitória difícil para o 1. FC Heidenheim contra a Olimpija Ljubljana em sua estreia na Liga Europa. Wanner substituiu Adrian Beck, que havia aberto o placar para o Heidenheim no 6º minuto, no 60º minuto. A Olimpija empatou através de Alejandro Blanco no 77º minuto.

O Heidenheim se classificou para a Liga Conferência através dos playoffs contra o BK Häcken da Suécia e agora tem pelo menos cinco partidas mais lucrativas pela frente na terceira divisão da UEFA. Eles viajam para enfrentar o Pafos FC no Chipre em 24 de outubro, com o jogo em casa contra o Chelsea FC em 28 de novembro sendo um dos destaques da fase de grupos.

O Heidenheim mostrou sua força no palco europeu contra a Ljubljana, apesar de ter campo uma formação incomum. O técnico Frank Schmidt fez sete mudanças na equipe que venceu o Mainz por 2 a 0 no sábado, citando a "alta carga de trabalho". Schmidt confia em toda a sua equipe, e um dos jogadores descansados, o meio-campista Beck, marcou o gol de abertura com um pouco de estilo na área.

Niklas Dorsch mostrou as ambições europeias do Heidenheim com uma investida na área no 15º minuto, mas perdeu a chance de finalizar. Leonardo Scienza também chegou perto, acertando a trave no 34º minuto. A Olimpija pressionou mais no segundo tempo, mas o goleiro Kevin Müller estava à altura, até mesmo Receiving a sorte quando a bola bateu nele e na trave no 64º minuto. O substituto Paul Wanner então marcou o gol da vitória para o Heidenheim.

1899 Hoffenheim - Dynamo Kyiv 2:0 (1:0)

O recém-chegado tcheco Adam Hlozek marcou dois gols para dar a Pellegrino Matarazzo uma importante folga enquanto o Hoffenheim, em crise na Bundesliga, vencia o Dynamo Kyiv por 2 a 0 (1 a 0) na Liga Europa. Hlozek marcou nos minutos 22 e 60.

O futuro de Matarazzo pode depender do dérbi da Bundesliga contra o VfB Stuttgart no domingo (19:30 CET, ao vivo no DAZN e ntv.de). Após quatro derrotas consecutivas na liga, o Hoffenheim está agora no terceiro lugar da tabela. Eles desperdiçaram uma vantagem de 3 a 0 para perder por 3 a 4 para o Werder Bremen no domingo passado e empataram em 1 a 1 com o campeão dinamarquês FC Midtjylland em seu jogo de estreia na Liga Europa.

Desde a partida do diretor esportivo Alexander Rosen e outros executivos no final de julho, o Hoffenheim não encontrou sua paz. Houve numerous disputes within and around the club, and there is still no successor for Rosen. Potential successors for Matarazzo have been rumored for weeks. The 20,351 spectators at the Sinsheim Arena pinned their hopes on Andrej Kramaric. The previously injured striker started from the beginning, while Mergim Berisha was left out of the squad by Matarazzo after being dissatisfied with his early substitution in the Bremen game.

Kramaric missed a good chance in the 17th minute, but Hlozek did better from close range later. After taking the lead, the hosts struggled to press their advantage and missed a second goal before half-time. The uncertainty of the Hoffenheim team was evident, even at the start of the second half. They were too passive, but a good attack was enough for Hlozek's second goal.

