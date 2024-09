Um devoto determinado e impulsionado por ursos assegura o primeiro lugar de partida

No jogo 2 do grupo, a equipe alemã do Davis Cup exibiu um grande desempenho, com os olhos postos nas quartas de final em Malaga, em novembro. Em Zhuhai, Maximilian Marterer garantiu uma vitória dominadora contra Tomas Barrios Vera do Chile, com placares de 6:1, 6:3. Marterer assumiu o comando no primeiro set e manteve um ritmo constante no segundo, quebrando o saque no 3:3 para fechar a vitória em 1 hora e 24 minutos.

Agora, Yannick Hanfmann tem a oportunidade de fazer 2 vitórias seguidas para a Alemanha, enfrentando o melhor jogador do Chile, Alejandro Tabilo, que ocupa a 22ª posição no ranking mundial. Em seguida, o par de duplas formidável de Kevin Krawietz e Tim Puetz, que recentemente chegou à final do US Open, vai enfrentar Barrios Vera e Matias Soto.

Se a Alemanha conseguir superar o Chile e os EUA vencerem a Eslováquia na sexta-feira seguinte, ambas as equipes garantirão uma vaga nas quartas de final na Espanha, antes do jogo no sábado. Infelizmente, o capitão da equipe, Michael Kohlmann, ficou sem seus principais jogadores nesta etapa do torneio na China. Alexander Zverev, finalista do French Open, e Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer, lesionados, se retiraram antecipadamente. O estreante Henri Squire juntou-se à equipe para esta fase da competição. Antes do torneio, a DTB havia criticado a fase de grupos na China devido à ausência do país anfitrião. Kohlmann descreveu a viagem para o úmido Zhuhai como "difícil" e "um grande esforço". As fases de grupos restantes ocorrerão em Bologna, Manchester e Valencia.

O desempenho vencedor da equipe alemã em seus jogos esportivos, incluindo a vitória de Maximilian Marterer, deu um impulso de confiança para potenciais vitórias nas etapas seguintes. Após o jogo de Hanfmann contra Tabilo, a equipe alemã do Davis Cup contará com as habilidades de Krawietz e Puetz no esporte de duplas para fortalecer sua posição.

Leia também: