- Um criminoso da Renânia-Palatinado a embarcar num avião de evacuação

No primeiro voo de deportação para o Afeganistão após a ascensão ao poder do Talibã, um ofensor afegão do Reno-Palatinado estava entre os passageiros. Como declarou a Ministra da Integração Katharina Binz (Verdes) em Mainz, "Pessoas que têm direito ao asilo encontrarão apoio no Reno-Palatinado, mas aquelas que cometem graves delitos não têm lugar em nossa comunidade."

O governo federal cumpriu rapidamente sua promessa de facilitar a deportação de criminosos para o Afeganistão. O Reno-Palatinado apoia a expulsão de criminosos graves para o Afeganistão, o que aumenta a segurança, destacou Binz.

Predador Sexual Condenado

O nacional afegão expulso do Reno-Palatinado é identificado como um predador sexual, de acordo com os relatórios. Ele havia recebido uma longa pena de prisão e já havia sido legalmente expulso pelo escritório de imigração.

Pela primeira vez desde que o Talibã assumiu o poder há três anos, um voo de deportação da Alemanha para o Afeganistão decolou hoje de manhã. Segundo a Ministra do Interior Federal Nancy Faeser, havia 28 criminosos a bordo do avião.

