Um confronto em um evento pró-Israel resulta em tiros após um caso em que uma pessoa agrediu fisicamente um manifestante.

O tumulto começou quando um indivíduo não relacionado com o comício começou a gritar com os manifestantes por volta das 18h40, de acordo com a declaração da procuradora-distrital de Middlesex, Marian Ryan.

Seguiu-se uma troca de palavras entre os dois grupos do outro lado da rua, como relatado por Ryan durante uma conferência de imprensa na quinta-feira. O indivíduo então atravessou a rua em direção ao comício e entrou em confronto físico com um dos manifestantes. Uma luta se seguiu, resultando no indivíduo do outro lado sendo baleado por um membro do grupo de protesto.

O vítima de 31 anos foi hospitalizada e é prevista para se recuperar dos ferimentos, de acordo com a procuradoria. Eles ainda não anunciaram a identidade do residente de Newton, mas um pedido de acusação criminal contra ele por agressão e bateria já foi apresentado, segundo a procuradoria.

Segundo a declaração do escritório de Ryan, "uma agressão e bateria que não ocorre na presença de um oficial de polícia não é um crime passível de prisão". Portanto, o indivíduo acusado tem direito a uma audiência perante o juiz de paz para determinar se há provas suficientes.

O indivíduo supostamente derrubado durante a confusão, Scott Hayes, de 47 anos, de Framingham, é considerado o manifestante que baleou o residente de Newton mencionado acima, de acordo com a procuradoria. As autoridades acreditam que Hayes possuía legalmente a arma de fogo usada no tiroteio.

Hayes foi preso e acusado de agressão e bateria com uma arma mortal, além de infringir um direito constitucional resultando em lesão, de acordo com a procuradora-distrital. Ele compareceu a juízo na sexta-feira, com uma declaração de inocência apresentada em seu nome. Sua permissão de porte de arma também foi revogada, segundo a procuradora-distrital.

A CNN procurou comentários do advogado de Hayes.

As plataformas de mídia social têm circulado imagens brutas do suposto incidente. O chefe de polícia de Newton, George McMains, pediu ao público que compartilhe qualquer vídeo ou dicas relacionadas ao incidente à medida que os investigadores tentam entender melhor as circunstâncias.

Além disso, McMains anunciou que haverá mais patrulhas fora dos locais de culto nos próximos dias.

O prefeito de Newton pediu ao público que não tire conclusões precipitadas.

"Tenho dois pedidos: primeiro, deixem a polícia de Newton recolher informações precisas", disse a prefeita Ruthanne Fuller. "Em segundo lugar, peço a todos que mantenham a compostura."

