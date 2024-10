Um cometa próximo está preparado para se tornar perceptível sem a necessidade de qualquer auxílio telescópico.

Não é apenas para os fanáticos por observação de estrelas que o meio de outubro oferece uma visão intrigante no céu noturno. O cometa Tsuchinshan-Atlas está se aproximando da Terra e pode ser observado apenas com o olho humano. Depois de cruzar o sol, sua cauda pode se destacar notavelmente.

Vindo das regiões mais distantes do nosso sistema solar, esse hóspede celeste deve se tornar facilmente visível da Alemanha com o olho nu. Às vezes referido como C/2023 A3, o cometa Tsuchinshan-Atlas está atualmente se aproximando da Terra. Inicialmente, avistá-lo da Alemanha é mais adequado para astrônomos amadores experientes, como observado por Carolin Liefke do Haus der Astronomie em Heidelberg. Da início da semana até o fim de semana, essa entidade cósmica pode ser vista no leste antes do nascer do sol, com a visibilidade melhorando à medida que os dias passam.

Graças à sua aproximação: Entre os dias 5 ou 6 de outubro, o cometa desaparecerá do céu do nascer do sol e se aproximará do sol por alguns dias antes de reaparecer no céu do entardecer. Sua trajetória intersectará com a vista do Observatório Solar e Heliosférico (SOHO) durante essa fase. A observação é apenas possível através do satélite, já que o sol cegante está oculto por um disco no centro da imagem durante a gravação.

Em torno do dia 11 de outubro, o visitante deve ser facilmente avistado na Alemanha com o olho nu - uma visão desobstruída para o oeste no crepúsculo noturno é ideal, especialmente de um local pouco iluminado. Dado que o cometa recentemente passou pelo sol e, consequentemente, está perdendo uma quantidade significativa de material, sua cauda pode aparecer particularmente brilhante, sugere Liefke.

O período de visão ideal é esperado entre os dias 12 e 14. No dia 13, o cometa alcançará seu ponto mais próximo da Terra, a aproximadamente 70 milhões de quilômetros - cerca de metade da distância entre a Terra e o sol. A partir de novembro, é pouco provável que continue visível a olho nu. No entanto, a visibilidade exata não pode ser prevista com certeza absoluta, enfatiza Liefke.

Tsuchinshan-Atlas foi identificado no início de 2023 - sua alcunha deve-se às instalações de telescópios na China e na África do Sul que o avistaram inicialmente. Essa entidade celeste cai na categoria de cometas não periódicos, que, se retornarem, o fazem após intervalos de tempo muito maiores. "Tsuchinshan-Atlas parece improvável que retorne em breve", comenta Liefke. Originário da nuvem de Oort, uma extensão de objetos dispersos localizados nas bordas mais externas do nosso sistema solar, a última vez que um brilho semelhante foi observado foi durante o verão de 2020 pelo cometa Neowise (C/2020 F3).

