- Um ciclista idoso morre tragicamente num acidente frontal

No distrito de Bodensee, um ciclista de 68 anos encontrou seu fim infeliz após uma colisão com um carro. De acordo com os registros policiais, um motorista de 88 anos, residente em Deggenhausertal, saiu de sua faixa em uma rodovia circular e primeiro derrubou um ciclista de 61 anos.

O carro então colidiu com o ciclista de 68 anos, que infelizmente morreu devido aos ferimentos graves. O ciclista de 61 anos e o motorista idoso sofreram ferimentos leves e foram posteriormente levados a um hospital. A causa do desvio do motorista de 88 anos permanece desconhecida.

