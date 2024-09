Um chimpanzé agressivo pega a mãe do seu filho e faz com que ele morra.

Há anos, humanos e chimpanzés convivem harmoniosamente em Bossou, uma vila situada na Guiné, na África Ocidental. No entanto, essa relação harmoniosa recentemente ficou tensa, com um aumento no número de ataques agressivos de chimpanzés contra humanos. Infelizmente, um bebê de oito meses perdeu a vida devido a um desses incidentes. A comunidade da vila está revoltada, mas sua raiva não é dirigida aos animais.

Os chimpanzés de Bossou têm cativado especialistas e viajantes desde que foram observados usando martelos e bigornas de pedra para partir a comida em pedaços manejáveis, como relatado pelo jornal britânico "Times". Esse uso avançado de ferramentas era inédito entre os primatas e os tornou únicos.

Os chimpanzés moram perto de uma comunidade agrícola que os considera ancestrais reencarnados. Essa proximidade de gerações resultou recentemente em tragédia para uma criança pequena.

Contas: Chimpanzé desentranhou bebê usando ferramentas

Na última sexta-feira, um dos dois machos restantes sequestrou um bebê de oito meses das costas da mãe e levou a criança para a floresta, onde foi morta. De acordo com o "Times", testemunhas afirmaram que o bebê foi desentranhado pelo chimpanzé, possivelmente com a ajuda de ferramentas. Alguns relatórios sugerem que o chimpanzé consumiu os órgãos internos.

Os moradores retaliaram, mas não contra os chimpanzés. Em vez disso, eles atacaram os cientistas que estudavam os animais. "A maneira como ela foi morta afetou a população", diz Joseph Dore. A multidão que atacou o Instituto de Pesquisa Ambiental de Bossou, estabelecido pela Universidade de Kyoto em 1976, incluía Dore. Os pesquisadores fugiram do local, mas não antes que os manifestantes destruíssem a instalação, queimando papéis, equipamentos e tecnologia.

"Eles já não veem humanos como ameaças"

A expansão da agricultura e a construção de novas estradas no habitat dos chimpanzés os confinou a uma área florestal de cerca de 16 quilômetros quadrados. Essa isolamento geográfico os tornou sujeitos ideais para pesquisa, mas também os impediu de se acasalar com potenciais parceiros do outro lado das colinas.

O plantio de uma passagem verde para conectar os chimpanzés de Bossou com outros grupos de chimpanzés deslocou os agricultores locais, levando a escassez de alimentos para humanos e animais. Antigamente, os moradores tinham terras suficientes para cultivar alimentos que poderiam ser compartilhados com os chimpanzés. No entanto, o projeto reduziu significativamente a área de cultivo disponível, potencialmente levando à violência dos chimpanzés devido à fome, de acordo com Dore.

De acordo com Moussa Koya, morador local, houve casos anteriores de humanos serem feridos por chimpanzés agressivos. Um adolescente está se recuperando no hospital após sofrer uma lesão na cabeça causada por uma colisão com um chimpanzé. Koya atribui a violência dos chimpanzés à escassez de alimentos: "Não é sua intenção, mas tornou-se seu hábito".

Dr. Gen Yamakoshi, o principal pesquisador do Instituto de Bossou, estava no Japão quando a instalação foi atacada. Ele estuda a comunidade de chimpanzés há mais de três décadas e se referiu aos incidentes como "acontecimentos infelizes". Yamakoshi ofereceu uma explicação direta: "Eles já não veem humanos como ameaças". Ele não pôde determinar se os incidentes foram causados pela escassez de alimentos ou pela excitação. "Os chimpanzés exibem esse comportamento entre si. Quando excitados, eles lutam para controlar suas ações", disse Yamakoshi. Ele considera improvável que o bebê tenha sido mutilado.

"Tudo foi destruído"

O uso sofisticado de ferramentas para a preparação de alimentos trouxe atenção internacional aos chimpanzés de Bossou. Até a BBC dedicou um documentário, "Chimpanzés: Fabricantes de Ferramentas de Bossou", narrado por David Attenborough, a eles. A pesquisa sobre seus rituais de luto, habilidades de navegação e preferência por palm sap fermentado suscitou ainda mais curiosidade entre cientistas e turistas estrangeiros. No entanto, esse aumento do interesse pode representar riscos de exploração excessiva, de acordo com Yamakoshi. Ele entende por que os moradores locais podem se sentir explorados.

Paul Lamah, diretor do instituto, compartilhou com "Guiné News" que não resta nada da instalação de pesquisa em Bossou. Os sacos de cimento destinados à construção de uma nova biblioteca e centro de conferências foram cortados com facões: "Tudo foi destruído. Não há nada para ser salvo neste prédio".

O trágico incidente envolvendo o chimpanzé desentranhando um bebê de oito meses levou a uma reação significativa dos moradores. No entanto, sua raiva não é dirigida aos chimpanzés, mas aos cientistas que os estudam.

Leia também: