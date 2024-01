Um Cheez-It enganou uma Pop-Tart, e a época das taças de futebol universitário pode nunca mais ser a mesma

A coisa ficou especialmente estranha no Pop-Tarts Bowl, em Orlando. Depois de os Kansas State Wildcats terem vencido os North Carolina State Wolfpack no final da semana passada, uma mascote Pop-Tart emergiu de uma torradeira gigante no campo como um ídolo de olhos esbugalhados. Em poucos minutos, estava a ser devorada - sim, literalmente comida viva - por membros em êxtase da equipa vencedora.

"Os sonhos tornam-se mesmo realidade", lia-se num cartaz que a Pop-Tart condenada segurava. Sonhos de quê? Ganhar um jogo de bowling? Ou comer um pastel de tamanho humano (um sinal seguro para ajustar a ingestão de melatonina)?

Anteriormente, o treinador da Universidade de West Virginia, Neal Brown, foi sujeito ao seu próprio momento de horror alimentar quando, depois de vencer os Tar Heels da Carolina do Norte, foi vítima da tradicional celebração pós-jogo da taça: Um barril de maionese da Duke diretamente para a cúpula. Pelo menos ele estava a usar um chapéu.

Como se a sensação de maionese atrás das orelhas não fosse suficientemente arrepiante, todo o ritual se desenrolou sob o olhar fixo de Tubby, a mascote da Duke's Mayo, cuja criação em 2022 respondeu à pergunta intemporal: "E se este frasco de maionese fosse mesmo, mesmo assustador?"

Depois, antes de termos tempo para processar completamente estes quadros, a mascote Cheez-It envolveu-se. Durante a Cheez-It Citrus Bowl, no dia de Ano Novo, Ched-Z (esse é o seu nome de governo) saiu de uma caixa gigante de Cheez-It com um cartaz a dizer "Mascote Não-Edível". Registado.

Ched-Z reapareceu durante uma entrevista pós-jogo, arrastando-se atrás do treinador vencedor Josh Heupel dos Tennessee Volunteers. Ficou por perto apenas o tempo suficiente para empurrar uma caixa de Cheez-Its para a moldura e depois desapareceu.

Foi um sonho febril para todos - e para os profissionais de marketing, um sonho muito eficaz.

As estranhas mascotes de comida são boas acrobacias de marketing

Estas acrobacias surreais estão a ser saudadas como triunfos do marketing. O sacrifício da Pop-Tart foi o assunto das redes sociais durante o fim de semana de Ano Novo, e o Apex Marketing Group disse ao Front Office Sports que espera que a Pop-Tarts tenha ganho mais de 12 milhões de dólares em exposição com o evento.

Ah, e a briga entre o mascote da Pop-Tart e o mascote do Cheez-It? Tudo em família, uma vez que ambas as marcas são propriedade da Kellanova, a empresa derivada da Kellogg's.

O "banho de maionese" da Duke's Mayo Bowl, como lhe chamam, começou em 2020 e tornou-se um sucesso instantâneo. A Duke's tem-se empenhado nisso e, em 2022, a introdução de Tubby, o frasco de maionese de pesadelo, deu-lhes outro impulso com a sua aparência "desequilibrada" e, claro, uma linha de produtos Duke's Mayo.

Os benefícios destes horrores alimentares são recíprocos. A audiência dos jogos de taça da pós-temporada, fora do âmbito do College Football Playoff, é mista, afetada por desistências de jogadores, transferências de jogadores e níveis variáveis de interesse nacional. É um grande dilema do marketing desportivo, que provavelmente se tornará ainda mais espinhoso à medida que a estrutura do College Football Playoff se expandir no próximo ano.

No entanto, lutas de comida mais bizarras podem ajudar. O site desportivo Awful Announcing chamou à lista deste ano de Cheez-It flinginging, mayo-dumping antics "uma solução para a irrelevância deslizante da temporada de tigela".

Com o Campeonato Nacional Universitário de Futebol a aproximar-se e a Super Bowl algumas semanas mais tarde, é de arrepiar pensar qual será o próximo grande pesadelo alimentar senciente - e quão viral será.

