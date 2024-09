Um cão da polícia supostamente inflige ferimentos graves na cabeça a uma mulher.

Na cidade de Hattingen, um oficial de polícia está prestes a enfrentar um julgamento. O motivo? Seu cão pastor alemão atacou violentamente uma mulher, deixando-a com ferimentos graves na cabeça. Foi relatado que o cachorro havia demonstrado agressão no passado.

Um oficial de polícia de Hattingen, na Renânia do Norte-Vestfália, está se preparando para enfrentar o sistema judiciário local, sendo acusado de lesão corporal culposa. A vítima feminina foi mordida tão gravemente pelo cachorro que uma grande parte de sua cabeça foi arrancada.

O oficial é acusado de conduzir seu cachorro em uma guia excessivamente longa e ignorar o comportamento agressivo anteriormente documentado do animal, de acordo com Christian Amann, diretor do tribunal de Hattingen. O cachorro supostamente demonstrou sinais de hostilidade em relação ao seu manipulador pouco antes do ataque, mas isso não foi relatado às autoridades apropriadas.

O oficial estava supostamente passeando com seu pastor belga em seu tempo livre, em uma guia de três metros, no final de setembro de 2023, quando o incidente ocorreu em um estacionamento. A acusação argumenta que o comprimento da guia era inadequado para a situação, que não estava bem-vigiada. O cachorro primeiro atacou a mulher, que segurava uma porta de carro aberta, em seu braço.

Ferimentos Graves

A acusação especula que o cachorro pode ter entendido os movimentos do braço da mulher como um ataque e iniciou o ataque em seu braço, de acordo com seu treinamento. Em seguida, o cachorro mordeu a cabeça da mulher enquanto ela estava no chão. Os ferimentos foram graves, exigindo um enxerto de pele, de acordo com o diretor do tribunal.

