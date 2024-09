- Um caminhante do Reino Unido morreu durante uma tempestade em Maiorca.

Uma tempestade violenta ceifa a vida de uma caminhante britânica em Mallorca. O corpo de uma mulher de 26 anos foi encontrado nas proximidades do desfiladeiro de Torrent de Pareis, localizado na parte norte da ilha espanhola de Mallorca. A unidade da Guardia Civil informou esse infeliz incidente. A mulher fazia parte de um grupo de doze caminhantes aventureiros, composto por um alemão, um francês, vários britânicos e espanhóis. Dez caminhantes foram resgatados com vida antes do anoitecer de terça-feira, utilizando um helicóptero e cordas. Eles estavam presos devido às águas encharcadas e estavam congelados e encharcados.

Torrent de Pareis: Um trilho impressionante, mas perigoso

O Torrent de Pareis, com 2,8 quilômetros de comprimento e uma queda vertical de 180 metros, fica no coração da cadeia montanhosa de Serra de Tramuntana, um destino popular para caminhadas que apresenta o pico mais alto de Mallorca, o Puig Major (1445 metros). As paredes do desfiladeiro alcançam uma altura impressionante de 200 metros em alguns lugares. A expedição pelo torrente é celebrada como uma das caminhadas mais emocionantes nas Ilhas Baleares, mas também é notoriamente difícil. A subida e descida traiçoeiras por grandes rochas são frequentemente subestimadas.

Interrupções climáticas e enchentes repentinas

O sistema de tempestade violento, que trouxe chuva pesada e trovoadas, resultou em atrasos de até duas horas no Aeroporto de Palma na terça-feira. Várias enchentes repentinas ocorreram, fechando estradas. Apesar da chuva breve, porém intensa, rajadas de vento poderosas acompanharam a tempestade. Mais de 90 litros de chuva por metro quadrado foram derramados em um curto período.

Alerta laranja para quarta-feira

Amena, o serviço meteorológico, previu piores condições climáticas para quarta-feira, emitindo um alerta laranja para todas as Ilhas Baleares (e regiões significativas ao longo da costa mediterrânea espanhola) até as 18h. Chuvas torrenciais, trovoadas e rajadas de vento com velocidades acima de 120 quilômetros por hora foram previstas. No entanto, na quarta-feira de manhã, o sol brilhava em Mallorca e quase toda a região mediterrânea espanhola estava livre de atrasos de voo. O alerta laranja foi levantado na quinta-feira.

