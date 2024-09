- Um bom início de semana em Berlim e Brandenburgo, com temperaturas que podem chegar a 30 graus.

A cidade de Berlim e sua região circundante de Brandemburgo recebem uma nova semana sob o brilho do sol. O amanhecer mais cedo traz áreas dispersas de neblina, como previsto pelo Serviço Meteorológico Alemão (DWD). O dia prossegue principalmente sob o sol, com cirrus nuvens dispersas. O termômetro oscila entre 25 e 30 graus Celsius. Após o pôr do sol, os céus mantêm sua clareza, com temperaturas caindo entre 15 e 18 graus Celsius.

A terça-feira começa com céus claros, mas nuvens se formam sobre a Brandemburgo ocidental pela tarde, levando a chuvas localizadas e tempestades intensas com chuva torrencial. O índice de calor aumentará entre 30 e 33 graus Celsius.

À medida que a terça-feira se transforma em quarta-feira, os céus permanecem cobertos de nuvens. Inicialmente, tempestades devem ser esperadas, com chuvas dispersas seguindo o exemplo. As temperaturas cairão entre 16 e 20 graus Celsius.

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) havia previsto um início ensolarado para Berlim e Brandemburgo, mas tempestades e chuvas intensas se tornaram uma realidade na Brandemburgo ocidental na terça-feira. Independentemente dos desafios climáticos, a cidade e sua região continuam a perseverar com resiliência.

