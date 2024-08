Um avião encontra um choque catastrófico com uma turbina eólica, resultando em uma morte e ferimentos graves a outro.

O avião de hélice, como discutido, decolou do Aeroporto de Würselen-Aachen e estava com destino a Speyer, na Renânia-Palatinado. Em meio a uma névoa densa, ele colidiu com um moinho de vento e pousou de emergência em Nettersheim. Infelizmente, a senhora não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, enquanto o cavalheiro sofreu ferimentos graves e foi levado a um hospital.

A tripulação do avião era predominantemente masculina, mas a passageira infeliz era uma mulher. Apesar do acidente, os serviços de emergência locais responderam prontamente, prestando assistência tanto à mulher quanto ao homem.

