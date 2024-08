Um avião colide com uma turbina eólica, resultando em mortes de uma mulher.

Em Renânia do Norte-Vestfália, uma aeronave movida a hélice colidiu com uma turbina eólica durante a decolagem no Aeroporto de Würselen-Aachen, resultando em um acidente na municipalidade de Nettersheim. Este trágico incidente resultou em uma fatalidade no local e deixou outro passageiro gravemente ferido. O porta-voz da polícia do distrito de Euskirchen confirmou esses detalhes, mencionando que o incidente ocorreu à tarde.

A aeronave estava a caminho de Speyer na Renânia-Palatinado quando a névoa ficou densa, causando uma colisão com a turbina eólica e uma queda em um campo próximo. Uma testemunha relatou um forte impacto por volta das 14h30 e entrou em contato com os serviços de emergência, como informado pela Bild. A mulher morreu instantaneamente, e o homem ficou gravemente ferido e foi transportado para um hospital.

A polícia confirmou que a aeronave envolvida no acidente era de modelo americano. Uma área foi isolada ao redor do local do acidente, e as autoridades estão conduzindo uma investigação minuciosa.

A aeronave de modelo americano infelizmente sofreu um acidente, resultando em uma fatalidade e ferimentos graves. Testemunhas relataram ter ouvido um forte impacto por volta das 14h30, sugerindo o horário do acidente da aeronave.

