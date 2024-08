- Um austríaco alcança um feito incomum no metrô em Hamburgo

Um habitante da Áustria causou algumas ondas em Hamburgo: Andreas Dick marcou uma proeza notável, passando seis horas e 28 minutos para visitar todas as estações de U-Bahn da cidade. Um porta-voz da Hochbahn comentou, "Tudo correu bem e a viagem foi um sucesso."

Sua jornada passou por um total de 93 estações de U-Bahn. O objetivo desta maratona de metrô na cidade principal da Alemanha era mostrar quanto tempo leva para visitar cada estação. Com um brilho no olho, o jornalista de 55 anos comentou, "Que maneira fantástica de explorar uma cidade!"

Este não foi o primeiro desafio deste jornalista experiente. Ele já havia completado tours completos em 17 grandes metrôs, como Viena, Berlim e Lyon. Em 2016, ele navegou por Bremen em seus trams. No entanto, esta aventura foi não oficial. De acordo com a Hochbahn, ninguém havia tentado oficialmente isso antes.

Despite the mixed weather conditions, Andreas Dick's determination remained unwavering. The achievement of this mixed-method city exploration was widely celebrated among locals and rail enthusiasts alike.

