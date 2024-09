- Um aumento notável de assistentes no labirinto de milho

Encerramos a curta temporada no Labirinto de Milho de Petersberg com um recorde de público. Cerca de 10.000 pessoas exploraram o labirinto neste ano, de acordo com os dados do organizador Frank Kruger. Os impressionantes lucros de 25.000 euros deste evento serão doados à organização "Ajuda para o Togo". Esta foi a quarta vez que o labirinto foi criado na região de Petersberg. Com uma área de 35.000 metros quadrados, o desenho deste ano, visto do alto, mostrava crianças aprendendo. O plano foi definido antes do milho ser semeado e executado meticulosamente com tecnologia digital avançada. Os talos de milho já foram colhidos.

