Um atleta promissor, um bombeiro voluntário, um académico de renome. Os checos choram os 14 mortos no tiroteio em massa na universidade

Entre as vítimas contavam-se vários jovens estudantes, um professor muito querido e um respeitado chefe de departamento.

O governo ordenou que as bandeiras fossem hasteadas a meia haste e disse que seria feito um minuto de silêncio ao meio-dia em todo o país.

Segundo o Primeiro-Ministro checo, Petr Fiala, os sinos de todo o país tocarão pelas vítimas do atentado.

O país da Europa Central, com 10 milhões de habitantes, ficou em estado de choque e horror depois de um homem armado ter aberto fogo na Escola de Artes da universidade na quinta-feira, no que deveria ser o penúltimo dia de aulas antes das férias de Natal.

No total, 14 vítimas foram mortas: 13 foram encontradas mortas no local, descrito por vários agentes da polícia de longa data como o local mais horrível que já viram. Uma outra vítima morreu depois de ter sido levada para o hospital. O atirador suicidou-se.

Enquanto os checos continuam a debater-se com a dimensão da tragédia - os tiroteios em massa são raros, embora não sejam inéditos no país -, as histórias das pessoas assassinadas no ataque estão a vir à luz do dia.

O Departamento de Musicologia da escola anunciou na sexta-feira que a sua directora Lenka Hlávková foi uma das vítimas do tiroteio.

Hlávková era uma especialista de renome na cultura musical da Europa Central medieval e o departamento afirmou num comunicado que a sua morte foi uma notícia "extremamente cruel".

Uma publicação na página oficial do Facebook do Departamento de Estudos Germânicos da universidade refere que um dos seus professores, Jan Dlask, também foi morto no ataque.

A declaração descrevia Dlask como "um amigo, colega de turma e uma pessoa maravilhosa e gentil, um especialista em literatura finlandesa e fenno-sueca".

O Lidové Noviny, um jornal diário nacional checo, disse num comunicado que uma das suas funcionárias, a revisora de provas e estudante do primeiro ano de língua checa e estudos surdos Lucie Špindlerová, foi morta no ataque.

Uma fotografia de Špindlerová publicada pelo jornal mostra uma mulher jovem e sorridente, posando com um grande chapéu e cheirando flores a desabrochar.

O jornal afirma que Špindlerová era "uma colega e, acima de tudo, uma amiga" e que a sua morte foi "uma notícia extremamente dolorosa".

Magdaléna Křístková, outra estudante de línguas e estudos surdos, também foi morta, de acordo com um comunicado emitido pelas autoridades da sua cidade natal, Roztoky.

O comunicado diz que ela era um membro ativo da comunidade, participando em eventos municipais e num clube de campismo para crianças.

"Alegre, amável, incrivelmente talentosa e criativa, Majda já não está entre nós e vamos sentir a sua falta tremenda", diz o comunicado, referindo-se a Křístková pelo seu nome de estimação.

A Federação Checa de Atletismo anunciou que a lançadora de peso Klára Holcová, de 20 anos, também estava entre os mortos no ataque.

A federação descreveu Holcová como uma jovem atleta "promissora" que ganhou nove medalhas em vários campeonatos checos e representou a República Checa em encontros internacionais de atletismo.

Holcová estudou estudos checos e ciências arquivísticas na universidade, disse a federação, acrescentando que a notícia da sua morte foi "esmagadora". Uma fotografia anexa à declaração mostra Holcová com o equipamento nacional checo, a competir numa prova.

A Brigada de Bombeiros Voluntários de Velichovky, uma aldeia no norte da Boémia, disse que um dos seus membros, Aneta Richterová, também foi morta no ataque.

Uma declaração na página do Facebook da brigada descreveu Richterová como "filha e irmã amada, amiga sorridente e sempre sincera".

Quando a polícia checa começou a investigar o ataque, verificou-se que o atirador era provavelmente responsável por mais três homicídios antes de embarcar no seu tumulto mortal em Praga.

O corpo de um homem, identificado mais tarde como o pai do atirador, foi encontrado na casa da família em Hostouň, pouco depois de a polícia ter recebido as primeiras informações sobre o atirador.

Mais tarde, na quinta-feira, a polícia também ligou o assassino a um duplo homicídio de um homem e do seu bebé de dois meses num subúrbio de Praga, na semana passada. Na sexta-feira, a polícia disse que a arma usada nesse ataque foi encontrada na casa do atirador.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com