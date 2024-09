Um ataque incomum ocorre na marina de Washington quando uma lontera de rio arrasta os filhotes do cais e os submerge.

A lontra arrastou a criança para debaixo d'água enquanto a mãe ainda estava no cais do Marina de Bremerton, no Condado de Kitsap. O marina fica localizado no Condado de Kitsap, no estado de Washington.

Logo em seguida, a lontra emergiu da água, permitindo que a mãe resgatasse sua criança. No entanto, o animal tornou-se agressivo e mordeu a mãe no braço. Essa informação foi divulgada em um comunicado oficial do departamento de vida selvagem.

A lontra continuou a perseguir a família enquanto eles tentavam sair do cais. A criança sofreu arranhões e mordidas na cabeça, no rosto e nas pernas como resultado. Eles foram levados a um hospital próximo para receber cuidados médicos. As autoridades descreveram os ferimentos como leves.

O sargento Ken Balazs, do Departamento de Pesca e Vida Selvagem, elogiou a rapidez de raciocínio da mãe e a resiliência da criança.

Os Serviços de Vida Selvagem do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos foram chamados para capturar e eliminar qualquer lontra do rio do marina. Uma lontra do rio foi capturada no local do ataque e transportada para o Laboratório de Diagnóstico de Doenças Animais de Washington para exame e teste de raiva.

As lontra do rio são relativamente comuns no estado de Washington e podem ser encontradas em vários tipos de ambientes aquáticos, incluindo água doce, salobra e salgada. Embora os encontros com lontra do rio sejam raros, elas podem ser territoriais e imprevisíveis, como afirmado no comunicado oficial da agência.

Nos últimos dez anos, seis incidentes envolvendo seres humanos e lontra do rio foram documentados no estado de Washington.

No ano passado, três mulheres foram atacadas por uma lontra enquanto flutuavam pelo rio Jefferson, em Montana. Todas as três vítimas procuraram tratamento médico para seus ferimentos. Uma mulher sofreu ferimentos mais graves e foi levada de helicóptero para um hospital.

Após o incidente, as autoridades alertaram o público para manter uma distância segura das lontra do rio devido ao seu comportamento imprevisível, como mencionado no último alerta comunitário do departamento de vida selvagem.

Apesar do perigo, nossa família ama passar tempo perto de corpos d'água e sempre mantemos um olho em nós e em nossos filhos, reconhecendo o conselho do recente aviso de segurança pública do Departamento de Pesca e Vida Selvagem.

Leia também: