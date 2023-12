Destaques da história

Um ano eletrizante para Supercharged

Supercharged faz uma retrospetiva de um 2016 atarefado

Nicki Shields explora a mais recente tecnologia eléctrica

Os pilotos do campeonato de carros eléctricos estão a fazer uma merecida pausa em dezembro, e o programa Supercharged da CNN também está a carregar no pedal do travão.

Ao longo dos últimos 12 meses, seguimos o sol até Buenos Aires, Cidade do México e Long Beach antes de voarmos para a Europa para cobrir corridas em Paris, Berlim e Londres, onde Sebastien Buemi, da Renault e.dams, foi coroado campeão mundial de Fórmula E 2015-16, batendo Lucas di Grassi, da ABT Schaeffler, pelo título numa dramática corrida final.

Mas isso é apenas metade da história.

O apresentador de Supercharged, Nicki Shields, explorou o mundo da mobilidade eléctrica, conhecendo as pessoas que estão a ajudar as cidades a mudar - e a carregar - a sua abordagem aos transportes urbanos.

Desde ferramentas inovadoras como o Charge Map - uma aplicação que ajuda os utilizadores de carros eléctricos a encontrar o ponto de carregamento mais próximo - a sistemas de transporte sustentáveis em Buenos Aires e na Cidade do México.

Também há muito para esperar em 2017.

Em janeiro, iremos a Las Vegas para o Consumer Electronics Show, onde cobriremos as mais recentes tecnologias eléctricas e descobriremos quem ganhará o Vegas eRace de 1 milhão de dólares, considerado o maior prémio da história das corridas de eSports.

Depois, voltamos a Buenos Aires em fevereiro, com o regresso da Fórmula E para a terceira ronda do Campeonato do Mundo de 2016-17 - vemo-nos lá!

