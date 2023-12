Um ano depois, o stock de leite em pó recuperou da escassez, mas os pais não o fizeram

Segundo algumas medidas, a escassez aguda está praticamente resolvida; os dados da empresa de estudos de mercado IRI mostram que as taxas de stock voltaram a aproximar-se dos níveis anteriores à escassez durante meses. Mas para muitas famílias com recém-nascidos e outras que dependem de fórmulas, a sensação não é essa.

"Nos primeiros meses da escassez, foi um desespero absoluto", disse Hannah Kroll, cujo segundo filho fez um ano em julho.

Na primavera passada, depois de se ter esforçado por encontrar leite em pó, Kroll lançou um grupo no Facebook para ajudar a pôr em contacto outras pessoas necessitadas. O grupo - Baby Formula Search and Swap: Parents Helping Parents - ainda tem milhares de membros e várias mensagens todos os dias, e há muitos outros como ele.

O desespero diminuiu um pouco, mas a cautela permanece, disse Kroll.

Find My Baby Formula, uma ferramenta que monitoriza o stock de fórmulas e envia notificações aos utilizadores quando estas estão disponíveis, continua a receber novas inscrições todos os dias.

Ken Bean, o programador por detrás do site, queria ajudar outras pessoas que estavam a ter dificuldades em encontrar fórmulas, tal como ele, depois de o seu filho ter nascido em abril. Ele disse que esperava que o site durasse dois ou três meses, mas cerca de 5.000 pessoas ainda o visitam todos os dias. Este número é inferior ao pico de cerca de 12.000 visitantes por dia - talvez um sinal de que as coisas estão a melhorar, mas ainda não estão totalmente resolvidas.

Desafios actuais

A escassez de fórmulas atingiu o auge em julho, quando mais de 20% de todos os produtos de fórmula - incluindo mais de 30% das fórmulas em pó - estavam em falta nas prateleiras das lojas, de acordo com os dados do IRI. Nessa altura, a Abbott Nutrition tinha acabado de reabrir a sua fábrica após meses de paragem da produção e a Operação Fly Formula, o plano da administração Biden para aumentar o abastecimento com fórmulas importadas, tinha completado apenas cerca de metade das suas missões.

As taxas de stock melhoraram de forma constante nos meses seguintes e, em outubro, tinham quase regressado aos níveis típicos anteriores à escassez. Mas os dados do inquérito doGabinete de Recenseamento dos EUA, publicados pela primeira vez nesse mês, revelaram que uma grande parte das famílias continuava a ter dificuldades.

Nos meses que se seguiram, os dados do IRI mostram que as taxas de stock se mantiveram em níveis relativamente normais. Mas a percentagem de famílias americanas que dizem estar a passar por dificuldades também não se alterou.

Em janeiro, tal como em outubro, cerca de um terço das famílias com um bebé com menos de um ano disseram ter tido dificuldades em obter leite em pó na última semana. Mais de metade disse que tinha menos de uma semana de abastecimento à mão.

A Casa Branca não utiliza os dados do inquérito do Gabinete de Recenseamento como referência, observando que não existe uma base de referência para comparar as experiências anteriores à escassez e que outros indicadores sugerem que a situação melhorou muito.

As prateleiras vazias no corredor de fórmulas da mercearia são uma visão menos comum do que antes, mas muitos retalhistas continuam a limitar as compras.

"Embora estejamos vendo uma melhoria contínua na fórmula para bebês, ainda estamos vendo o impacto do recall e do fechamento da fábrica em 2022", disse um porta-voz da Kroger à CNN. "Para garantir que todos os clientes tenham a oportunidade de comprar fórmula, a Kroger está pedindo aos clientes que limitem suas compras a quatro recipientes de fórmula."

E a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA reconhece os desafios contínuos.

"Reconhecemos que, embora os fornecimentos de fórmulas para lactentes estejam a melhorar, ainda há pais que lutam para encontrar fórmulas ou para encontrar o seu tipo específico de fórmula nas prateleiras das lojas. Continuamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para garantir que os pais possam obter fórmulas infantis seguras e nutritivas quando e onde precisarem", afirmou um porta-voz da FDA.

Efeitos emocionais persistentes

O medo e a preocupação também aumentam para os pais que ouvem falar da escassez há um ano, talvez fazendo com que a situação pareça pior do que os dados sugerem.

Os peritos afirmam que os efeitos emocionais da escassez se prolongarão muito para além do impacto económico. O nível de preocupação pode persistir mesmo que as circunstâncias gerais se tenham alterado.

"É assustador pensar que não se vai poder alimentar o bebé", disse Lauren Bauer, membro do Instituto Brookings, cuja investigação se centra nos programas federais de assistência nutricional. "Se virmos um único buraco numa prateleira de leite em pó, lembramo-nos disso".

Respeitar as experiências individuais e gerir os receios no meio das mudanças do mercado é uma parte crítica da crise, disse Bauer.

"Se existe um fosso enorme entre a realidade e os receios das famílias, é preciso fazer mais para as convencer de que a crise acabou", afirmou. "As famílias precisam de saber que estão a ser tomadas medidas para evitar crises semelhantes no futuro e que terão recursos suficientes para obter a fórmula de que necessitam e que verão o que tencionam comprar quando forem à loja. Sem surpresas".

O mercado de fórmulas é tipicamente muito estável, em grande parte porque uma taxa de natalidade constante nos EUA leva a uma procura constante, disse Krishnakumar Davey, presidente de envolvimento do cliente na IRI.

Mas depois de um choque de oferta como este, os mercados demoram normalmente pelo menos seis meses e até um ano a recuperar, disse Davey. A natureza única do mercado de fórmulas também pode afetar o comportamento do consumidor.

A pergunta da Pesquisa de Pulso Doméstico do Census Bureau sobre "dificuldade de obter fórmula" é ampla, deixando espaço para interpretação da causa dessa dificuldade.

No entanto, os especialistas dizem que as restrições financeiras não são provavelmente um fator determinante.

A maioria das fórmulas nos EUA é comprada com benefícios do Programa Especial de Nutrição Suplementar para Mulheres, Bebés e Crianças, conhecido como WIC. Os contratos estatais determinam as marcas e os tamanhos que podem ser comprados com estes benefícios, e o governo federal alargou o leque de opções disponíveis para as famílias durante a escassez.

"Se tivermos o WIC, temos todos os recursos para ir buscar o leite em pó. Mas se a fórmula não estiver lá, esse é o problema", disse Bauer. "Não há restrições financeiras para essas famílias em termos de fórmula, é apenas uma questão de acesso".

Dados federais mostram que as taxas de cobertura do WIC, a parcela da população elegível que realmente se inscreve no programa, se mantiveram estáveis entre 2019 e 2020 - um sinal de que a pandemia Covid-19 não impediu particularmente as inscrições para o programa.

"Se as pessoas não tivessem o WIC, esses números [da pesquisa do Census Bureau] seriam enormes", disse Geri Henchy, diretora de política nutricional do Food Research and Action Center, um grupo de defesa.

Mas há muitos fatores que podem afetar o acesso à fórmula, dizem os especialistas, muitos dos quais podem ter existido muito antes do início da escassez.

O governo federal não recolhe dados centralizados sobre as taxas de resgate, pelo que não existe um quadro nacional que permita saber com que frequência os inscritos no WIC utilizam os seus benefícios e como isso pode ter mudado ao longo do tempo.

Milhões de americanos têm acesso limitado a grandes armazéns de alimentos, sendo os desertos alimentares mais proeminentes nalgumas partes do país do que noutras. A insegurança alimentar também tende a ser maior nas famílias mais jovens.

Para além disso, navegar no corredor das fórmulas é, em geral, complicado. Quando um bebé começa a tomar um tipo específico de fórmula, as famílias nem sempre sabem quais são as opções de substituição adequadas para o seu filho, se é que existem.

E um ano após a recolha, todo um novo grupo de famílias está a começar a aprender tudo isto desde o início.

"Estamos a entrar no segundo ano deste estudo, pelo que temos toda uma nova geração - todo um novo grupo - de pais que estão a lidar com isto", disse Kroll. "É um grupo totalmente novo de mães que estamos a ajudar através dos grupos que criámos para o grupo inicial de bebés que foram afectados."

Em dezembro, o Departamento de Agricultura dos EUA enviou uma carta às agências estatais descrevendo um plano para "relaxar" e fazer a transição de volta às operações regulares, cortando as isenções que haviam sido estendidas durante a escassez.

"Eles devem estar a ver alguma coisa que lhes dê alguma confiança de que o status quo anterior pode ser retomado", disse Bauer.

