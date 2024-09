- Um alto funcionário da Audi encontra um final infeliz ao cair de uma expedição de montanha na Itália.

O amor pela montanhas levou ao fim do líder da Audi Itália. O Fabrizio Longo, de 62 anos, mergulhou 200 metros até sua morte perto do pico Payer, no Adamello.

Notícias Tristes para a Audi: "Isto é uma tragédia"

A equipe de resgate de montanha que chegou rapidamente, de acordo com a agência de notícias italiana ANSA, inspecionou a via ferrata na Cima Payer entre o Corno di Lago Scuro e o glaciar Pisgana, apenas para confirmar a morte do montanhista.

Longo, de acordo com a ANSA, estava sozinho na fronteira entre as províncias de Brescia e Trento - a cerca de 40 quilômetros do Lago de Garda. Ele estava a uma altitude de cerca de 3000 metros quando caiu no final da tarde.

Testemunha Captura a Queda, Pede Socorro

O executivo de alto escalão havia iniciado sua carreira em 1987 na Fiat e desde então fazia parte da indústria automobilística. "Isto é uma tragédia. Neste momento de profunda tristeza, estamos com a família e os funcionários da Audi Itália", cita a ANSA o presidente da federação italiana de esportes de inverno, que mantinha uma relação próxima com a fabricante de carros.

Os motivos exatos por trás do acidente de Longo permanecem incertos, até mesmo para a tripulação do helicóptero de resgate. Uma testemunha teria visto o homem de 62 anos caindo cerca de 500 metros abaixo do pico e entrou em contato com o resgate de montanha. Parece que ele não estava seguro. Ele parecia frequentar aquela região montanhosa com frequência. A polícia local e a procuradoria estão agora no comando das investigações.

Outra Vítima Também

Longo não foi a única vítima naquele fim de semana. De acordo com o "South Tyrol News", um turista alemão havia tropeçado e morrido no Vale di Comelle, nas Dolomitas, no dia anterior.

A investigação das autoridades locais pode revelar se outras medidas de segurança poderiam ter sido tomadas para prevenir tais incidentes trágicos relacionados a outros escaladores de montanhas no futuro. Independentemente dos motivos por trás do acidente de Longo, ele serve como um lembrete dos riscos inerentes a outras atividades ao ar livre.

