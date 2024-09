- Um agente da lei sofre ferimentos durante uma briga física entre duas irmãs.

Em uma briga familiar ocorrida em Offenburg, um oficial sofreu ferimentos. Após o incidente, o oficial não pôde cumprir suas funções, de acordo com o relatório policial. Um indivíduo de 21 anos é suspeito de ter iniciado o ataque e ferido o oficial. Relatos iniciais sugeriram uma discussão verbal entre uma jovem e um adulto mais velho entre irmãos em um sábado. Os detalhes da discordância e as idades dos irmãos envolvidos não foram revelados, de acordo com o porta-voz da polícia.

Ao chegarem, foi alegado que a namorada de uma das irmãs tentou interferir. Sua intervenção supostamente atrapalhou o trabalho dos oficiais, levando-os a emitir um aviso. O indivíduo de 21 anos então supostamente agrediu e feriu um oficial, ameaçou e insultou os outros. A polícia agora está investigando acusações de lesões corporais e agressão a oficiais de lei. Além disso, uma das irmãs é suspeita de ter usado spray de pimenta. Queixas subsequentes de moradores sugeriram irritação nos olhos e no sistema respiratório.

A investigação da polícia revelou que o spray de pimenta usado tinha uma gordura, por peso, não superior a 1%, em conformidade com as regulamentações legais. Apesar da interferência e da agressão, o uniforme do oficial não excedeu a gordura permitida de 1%, garantindo que estava de acordo com os padrões de segurança necessários.

