Um agente da lei dispara contra uma figura judicial americana.

Geralmente, as autoridades em pequenas cidades dos EUA geralmente se alinham com a lei. No entanto, um incidente infeliz ocorreu em uma cidade do Kentucky, onde um juiz encontrou seu fim em um tiroteio em um tribunal. O principal suspeito não é outro senão o xerife local, de acordo com a polícia. O governador Andy Beshear confirmou que o tiroteio fatal ocorreu na sala do juiz em Whitesburg. Os relatórios iniciais sugerem uma disputa como a causa raiz, de acordo com as declarações da polícia. O juiz Kevin Mullins, de 54 anos, foi atingido por vários tiros e morreu no local.

O xerife, de 43 anos, rendeu-se às autoridades sem resistência, afirmaram as autoridades. A investigação está em andamento e ele enfrenta acusações de homicídio. Ainda não está claro se a arma usada no crime era a arma de serviço do xerife.

A polícia ainda não revelou detalhes sobre a disputa que desencadeou o tiroteio e o motivo ainda está sendo investigado, disse Matt Gayheart, oficial da Polícia Estadual do Kentucky, ao WJHL. Ele enfatizou que foi um incidente isolado. "Estamos ainda trabalhando para desvendar os fatores que levaram ao tiroteio real e aos eventos que o precederam", disse Gayheart.

Tribunal fechado

Beshear compartilhou seus pensamentos nas redes sociais, dizendo: "Este mundo tem muita violência e só posso esperar por um futuro melhor". O procurador-geral do Kentucky, Russell Coleman, anunciou que seu escritório trabalhará ao lado de um promotor local como promotor especial neste caso. O incidente ocorreu na sede do condado de Letcher, o que levou ao fechamento imediato do tribunal pelo resto do dia.

Mullins havia servido como juiz distrital do Tribunal Distrital de Kentucky número 47, que abrange o condado de Letcher, desde que foi nomeado por Beshear em 2009. O principal promotor distrital, Matt Butler, ofereceu suas condolências e se recuseu a participar da investigação do tiroteio devido a ligações pessoais com Mullins.

O pedido do governador por justiça neste evento trágico foi ecoado pelo procurador-geral do Kentucky, que comprometeu seu escritório em buscar a verdade como promotor especial. Apesar do fechamento do tribunal, a investigação sobre a disputa e o motivo por trás do tiroteio continua, com Matt Gayheart liderando os esforços para desvendar todos os fatores envolvidos.

